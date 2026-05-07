The Game znów uderza w 50 Cent podczas występu w Nowym Jorku

2026.05.07

opublikował:

Konflikt pomiędzy The Game a 50 Cent należy do najbardziej znanych sporów w historii hip-hopu. Mimo że od ich głośnego rozstania w ramach G-Unit minęły ponad dwie dekady, napięcie między artystami wciąż powraca w publicznych wypowiedziach i występach.

Tym razem The Game ponownie skierował ostre słowa w stronę 50 Centa podczas swojego występu w klubie w Nowym Jorku.

Relacja obu raperów zaczęła się w 2005 roku, kiedy The Game dołączył do ekipy 50 Cent – G-Unit. Współpraca szybko przerodziła się jednak w konflikt, który zakończył się jego wyrzuceniem z grupy.

Od tamtej pory obaj artyści wielokrotnie wymieniali się publicznymi zaczepkami, dissami oraz komentarzami w mediach społecznościowych.

Podczas niedawnego występu w jednym z klubów w Nowy Jork The Game ponownie nawiązał do swojego byłego mentora i relacji z G-Unit.

Według relacji świadków artysta nie szczędził mocnych słów pod adresem 50 Centa, co natychmiast odbiło się szerokim echem w mediach i internecie. Publiczne wystąpienia tego typu tylko podsycają wieloletnią rywalizację między raperami.

Konflikt, który nie gaśnie

Mimo upływu lat spór między The Game’em a 50 Centem wciąż powraca w różnych formach – od wywiadów, przez koncerty, aż po media społecznościowe. Obaj artyści należą do najbardziej wpływowych postaci amerykańskiego rapu, co sprawia, że ich relacja nadal przyciąga uwagę fanów na całym świecie.

The Game pozostaje jednym z najbardziej cenionych MC swojego pokolenia, znanym m.in. z klasycznego albumu The Documentary, który ugruntował jego pozycję na scenie hip-hopowej. Z kolei 50 Cent od lat rozwija karierę również poza muzyką, stając się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci popkultury.

 

