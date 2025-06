The Game wspiera meksykańską społeczność LA podczas protestów przeciwko działaniom ICE

Tysiące protestujących na ulicach Los Angeles

W obliczu masowych protestów przeciwko działaniom ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement), The Game wyraził swoje zdecydowane poparcie dla meksykańskiej społeczności w Los Angeles. Protesty wybuchły po nasileniu nalotów na imigrantów bez dokumentów, a sytuacja w mieście staje się coraz bardziej napięta.

Prezydent Donald Trump wysłał ponad 4000 członków Gwardii Narodowej do miasta, a także zapowiedział wdrożenie aktywnych jednostek Marines, co jeszcze bardziej zaogniło sytuację.

The Game: „Od zawsze byliśmy razem – czarni i brązowi”

W emocjonalnym wpisie na Instagramie, The Game przypomniał o wieloletniej solidarności czarnej i latynoskiej społeczności Los Angeles:

„Odkąd pamiętam… Od dzieciństwa aż po dziś, zawsze ramię w ramię. Nie zawsze się zgadzamy, ale dzielimy Los Angeles od bardzo dawna.”

Raper dodał również mocny przekaz:

„Stoję po waszej stronie, tak jak wiem, że wy stoicie po naszej. Możemy się czasem spierać… ale przysięgam… jeśli nas doprowadzicie do ostateczności, to spalimy to wszystko! To jest L.A.”