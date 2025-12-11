The Game ogłasza się najlepszym raperem z Compton – internet reaguje

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

The Game: „Jestem najlepszym raperem z Compton”

Podczas najnowszego odcinka podcastu Club Shay Shay, prowadzonego przez byłego futbolistę NFL – Shannona Sharpe’a – The Game ponownie wzbudził emocje w świecie hip-hopu. Raper jednoznacznie stwierdził, że jest najlepszym raperem pochodzącym z Compton, a nawet z całego Zachodniego Wybrzeża.

Jak podkreślił w rozmowie:



„Nikt nie może mnie prześcignąć. Nikt nie ma takiego zestawu umiejętności jak ja. Potrafię rapować w kółko wokół innych i jestem gotowy na wszystko, jeśli zajdzie taka potrzeba.”

Internet rozgrzany do czerwoności – fani wskazują na Kendricka Lamara

Po publikacji fragmentu wywiadu na Instagramie przez DJ-a Akademiksa wybuchła gorąca dyskusja. Wielu fanów natychmiast przywołało postać Kendricka Lamara, którego twórczość od lat stawiana jest na piedestale rapu z Compton.

W komentarzach pojawiały się opinie takie jak:



– „Kendrick jest najlepszy, jego muzyka przetrwa wiecznie.”

– „Game i Kendrick są świetni, ale różni. Każdy ma swoje miejsce na Zachodzie.”

Debata pokazała, że choć The Game ma ogromne doświadczenie i wpływ na kulturę, wielu słuchaczy uważa Kendricka za artystę, który wyniósł Compton na zupełnie nowy poziom.

Szczere wyznania o dzieciństwie i relacjach z innymi artystami

W trakcie rozmowy z Sharpe’em The Game wrócił również do wspomnień z trudnego dzieciństwa, dorastania w Compton oraz pobytu w więzieniu. Odniósł się także do relacji z innymi gwiazdami – w tym z 50 Centem i Kanye Westem – podkreślając ich wpływ na jego drogę artystyczną.

Nowa muzyka w drodze – „The Documentary 3” coraz bliżej

Raper zapowiedział, że długo wyczekiwany projekt „The Documentary 3” jest już w przygotowaniu. Ma on ukazać się po jego najnowszym mixtapie, co dodatkowo podgrzewa atmosferę wokół powrotu artysty.e Game, raper z Compton, Kendrick