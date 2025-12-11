CGM

The Game ogłasza się najlepszym raperem z Compton – internet reaguje

Raper zapowiada „The Documentary 3”

2025.12.11

opublikował:

The Game ogłasza się najlepszym raperem z Compton – internet reaguje

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

The Game: „Jestem najlepszym raperem z Compton”

Podczas najnowszego odcinka podcastu Club Shay Shay, prowadzonego przez byłego futbolistę NFL – Shannona Sharpe’a – The Game ponownie wzbudził emocje w świecie hip-hopu. Raper jednoznacznie stwierdził, że jest najlepszym raperem pochodzącym z Compton, a nawet z całego Zachodniego Wybrzeża.

Jak podkreślił w rozmowie:

„Nikt nie może mnie prześcignąć. Nikt nie ma takiego zestawu umiejętności jak ja. Potrafię rapować w kółko wokół innych i jestem gotowy na wszystko, jeśli zajdzie taka potrzeba.”

Internet rozgrzany do czerwoności – fani wskazują na Kendricka Lamara

Po publikacji fragmentu wywiadu na Instagramie przez DJ-a Akademiksa wybuchła gorąca dyskusja. Wielu fanów natychmiast przywołało postać Kendricka Lamara, którego twórczość od lat stawiana jest na piedestale rapu z Compton.

W komentarzach pojawiały się opinie takie jak:

– „Kendrick jest najlepszy, jego muzyka przetrwa wiecznie.”
– „Game i Kendrick są świetni, ale różni. Każdy ma swoje miejsce na Zachodzie.”

Debata pokazała, że choć The Game ma ogromne doświadczenie i wpływ na kulturę, wielu słuchaczy uważa Kendricka za artystę, który wyniósł Compton na zupełnie nowy poziom.

Szczere wyznania o dzieciństwie i relacjach z innymi artystami

W trakcie rozmowy z Sharpe’em The Game wrócił również do wspomnień z trudnego dzieciństwa, dorastania w Compton oraz pobytu w więzieniu. Odniósł się także do relacji z innymi gwiazdami – w tym z 50 Centem i Kanye Westem – podkreślając ich wpływ na jego drogę artystyczną.

Nowa muzyka w drodze – „The Documentary 3” coraz bliżej

Raper zapowiedział, że długo wyczekiwany projekt „The Documentary 3” jest już w przygotowaniu. Ma on ukazać się po jego najnowszym mixtapie, co dodatkowo podgrzewa atmosferę wokół powrotu artysty.e Game, raper z Compton, Kendrick

Tagi


Popularne newsy

Pezet i Onar wracają po 20 latach jako Płomień 81. Nowy singiel, klip i jubileuszowa reedycja
NEWS

Pezet i Onar wracają po 20 latach jako Płomień 81. Nowy singiel, klip i jubileuszowa reedycja

Quebo i Mata mogli stworzyć płytę dla Maryli Rodowicz. Artystka ujawnia, że raperzy zwodzili ją przez pół roku
NEWS

Quebo i Mata mogli stworzyć płytę dla Maryli Rodowicz. Artystka ujawnia, że raperzy zwodzili ją przez pół roku

Sidney Polak ujawnia kulisy rozstania z T.Love. Został zwolniony przez Muńka SMS-em
NEWS

Sidney Polak ujawnia kulisy rozstania z T.Love. Został zwolniony przez Muńka SMS-em

Sidney Polak zwolniony z T.Love przez SMS-a: „Muniek stwierdził, że umowy z nami nie chce podpisywać i mamy mu ufać”
NEWS

Sidney Polak zwolniony z T.Love przez SMS-a: „Muniek stwierdził, że umowy z nami nie chce podpisywać i mamy mu ufać”

TVP Info pomyliło Stinga z Cezarym Pazurą
NEWS

TVP Info pomyliło Stinga z Cezarym Pazurą

Koalicja Obywatelska wykorzystała utwór Maty. Raper wściekły: „Kiedy patrzę na ten cyrk, coraz bardziej zaczynam wierzyć, w to, że mógłby zostać prezydentem”
NEWS

Koalicja Obywatelska wykorzystała utwór Maty. Raper wściekły: „Kiedy patrzę na ten cyrk, coraz bardziej zaczynam wierzyć, w to, że mógłby zostać prezydentem”

Ariana Grande po raz pierwszy od lat wspomina Maca Millera: „Nigdy wcześniej o tym nie mówiłam”
NEWS

Ariana Grande po raz pierwszy od lat wspomina Maca Millera: „Nigdy wcześniej o tym nie mówiłam”

Polecane

CGM
Maryla Rodowicz powraca z wyjątkową wersją „Niech żyje bal” MTV Unplugged – gościnnie Błażej Król, Igor Herbut i Misi Furtak

Maryla Rodowicz powraca z wyjątkową wersją „Niech żyje bal&#8221 ...

Cztery artystyczne światy w jednym utworze

11 minut temu

CGM
SkyShowtime zapowiada dokument o Edycie Górniak

SkyShowtime zapowiada dokument o Edycie Górniak

Osobista i inspirująca opowieść

37 minut temu

CGM
Billie Eilish pokazała zwiastun koncertowego filmu „Hit Me Hard & Soft” w reżyserii Jamesa Camerona

Billie Eilish pokazała zwiastun koncertowego filmu „Hit Me Hard & ...

"To była jedna z moich ulubionych tras koncertowych"

1 godzinę temu

CGM
Polscy uczestnicy Eurowizji komentują decyzję TVP o udziale Polski w konkursie

Polscy uczestnicy Eurowizji komentują decyzję TVP o udziale Polski w k ...

„To bolesna hipokryzja”

2 godziny temu

CGM
Christina Aguilera potwierdza „bardzo osobisty” nowy album i film dokumentalny

Christina Aguilera potwierdza „bardzo osobisty” nowy album i film doku ...

Nowy album Christiny Aguilery po trzech latach przerwy

3 godziny temu

CGM
Diddy szykuje pozew na miliard dolarów przeciwko Netflix za serial 50 Centa

Diddy szykuje pozew na miliard dolarów przeciwko Netflix za serial 50 ...

Gigantyczny pozew o zniesławienie

3 godziny temu