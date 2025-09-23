The Cranberries wreszcie wydadzą „MTV Unplugged” z 1995 r.

fot. mat. pras.

Na szczycie listy marzeń fanów The Cranberries od lat znajdowało się oficjalne wydanie ich akustycznego koncertu z 1995 r. z legendarnej serii MTV Unplugged. Teraz to marzenie wreszcie się spełnia – 7 listopada 2025 r. wydawnictwo zatytułowane po prostu „MTV Unplugged” ukaże się nakładem Island Records/UMe na winylu, CD i w wersji cyfrowej.

Nagranie było dotychczas dostępne jedynie jako część limitowanego, trzypłytowego wydania z okazji 30-lecia albumu „No Need to Argue”, które trafiło do sprzedaży 27 czerwca 2025 r. i wyprzedało się natychmiast po ogłoszeniu.

Koncert został zarejestrowany 14 lutego 1995 r. i po raz pierwszy wyemitowany 18 kwietnia tego samego roku. Występ, zarejestrowany w Howard Gilman Opera House na Brooklynie, był częścią szóstej serii cenionego cyklu, który prezentował największe gwiazdy tamtej epoki w kameralnych, akustycznych aranżacjach.

„Panowała tam naprawdę swobodna, luźna atmosfera, a publiczność siedziała na podłodze”

– Widzieliśmy wcześniej występy takich gigantów jak R.E.M., Pearl Jam, The Cure czy Nirvana i byliśmy zachwyceni, że możemy pójść w ich ślady – wspomina perkusista Fergal Lawler. – MTV nagrywało serię koncertów w tym pięknym starym teatrze z zaokrąglonymi rzędami miejsc. Panowała tam naprawdę swobodna, luźna atmosfera, a publiczność siedziała na podłodze – dodaje.

Grupie towarzyszył kwartet smyczkowy Electra Strings (ten sam, z którym zespół wystąpił w 1994 r. w programie „Later… with Jools Holland”). Dzięki temu w pełni wybrzmiała siła kompozycji The Cranberries, potwierdzając ich znaczenie w historii alternatywnego rocka.

Po sukcesie przełomowego drugiego albumu „No Need to Argue” w setliście koncertu znalazły się utwory z tej płyty, m.in. „Dreaming My Dreams”, „Ode To My Family”, „Empty”, „Zombie” oraz tytułowy „No Need to Argue”. Zespół zagrał również przebój „Linger” z debiutu „Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?” oraz dwa wówczas nieopublikowane utwory – „Free to Decide” i „I’m Still Remembering”, które rok później trafiły na album „To The Faithful Departed”.

„To jedyny raz, kiedy zagraliśmy ten utwór”

Występ wzbogaciła także piosenka „Yesterday’s Gone”, która do dziś nie doczekała się studyjnej wersji. – Dosłownie napisaliśmy „Yesterday’s Gone” – jakże trafny tytuł! – dzień wcześniej – zdradza gitarzysta Noel Hogan. – Stało tam pianino, powiedziałem: „Mam taki pomysł” i całość powstała w kilka godzin. To jedyny raz, kiedy zagraliśmy ten utwór – wyłącznie dla MTV.

Koncert The Cranberries uchodzi za jeden z najlepszych w historii serii MTV Unplugged, która doczekała się 125 odcinków. Media i fani od lat domagali się jego oficjalnego wydania. „SPIN” umieścił go w zestawieniu „Ośmiu występów w ramach MTV Unplugged, które powinny doczekać się winylowych reedycji”, chwaląc koncert jako „niezapomniane przypomnienie wielkiego talentu, jaki straciliśmy, gdy w 2018 r. zmarła Dolores O’Riordan”. Australijski magazyn „Mixdown” w rankingu „The 15 Best MTV Unplugged Performances of All Time” pisał: „Niektóre zespoły są wręcz stworzone, by błyszczeć w akustycznym anturaż – a najlepszym przykładem jest koncert The Cranberries dla MTV”.

– To był zaszczyt zagrać w MTV Unplugged i jestem naprawdę dumny, że nasze piosenki nie potrzebowały studyjnych fajerwerków, aby brzmieć dobrze – przyznaje Noel. – Sprawdziły się równie dobrze w surowych, akustycznych aranżacjach – oczywiście przy pomocy znakomitych Electra Strings – podsumowuje.

„MTV Unplugged” – lista utworów:

1. Intro/Dreaming My Dreams

2. Ode To My Family

3. Linger

4. Free To Decide

5. I’m Still Remembering

6. Empty

7. Zombie

8. Yesterday’s Gone

9. No Need To Argue