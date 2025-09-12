Ten występ zelektryzował trenerów i przejdzie do historii „The Voice of Poland”

Foto: Arsen Petrovych / TVP
Wyjątkowy występ w przesłuchaniach w ciemno
16. edycja programu „The Voice of Poland” dostarczyła widzom wyjątkowych emocji. W sobotni wieczór na scenie pojawił się Janek Piwowarczyk, który zaśpiewał legendarny utwór Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat”. Jego interpretacja sprawiła, że wszyscy trenerzy odwrócili swoje fotele.
Reakcje trenerów – ciarki i wzruszenie
Występ Janka zelektryzował publiczność i jurorów. – „Ostro grasz Jaśku, odważnie” – komentowali trenerzy, doceniając wybór jednego z najtrudniejszych utworów w historii polskiej muzyki.
Już po pierwszych taktach emocje sięgnęły zenitu. – „Ale mam dreszcze” – przyznał Baron, nie kryjąc wzruszenia.
Kuba Badach o swoim artystycznym „końcu”
Największe wrażenie występ wywarł na Kubie Badachu, który wstał, by podzielić się emocjami:
– „Przepraszam, ale musiałem wstać, żeby to powiedzieć. Mam w tej chwili dwie emocje – z jednej strony wielkie szczęście, z drugiej strony rozpacz, bo poczułem, że to jest ten moment, kiedy muszę odłożyć mikrofon i zakończyć swoją działalność artystyczną.”
Decyzja uczestnika już wkrótce
Wielkie emocje i pełne uznania reakcje trenerów sprawiły, że występ Janka Piwowarczyka zapisze się w historii „The Voice of Poland”. Do czyjej drużyny dołączy uczestnik? Odpowiedź poznamy już w sobotę, 13 września, o godzinie 20:30 w TVP2 i TVP VOD.