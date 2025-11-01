Szukaj
Ten Typ Mes ponownie uderza w Tedego i nazywa go „Resortową córeczką"

Ten Typ Mes był gościem w audycji Numera

2025.11.01

opublikował:

Ten Typ Mes po raz kolejny wbił szpilę Tedemu. Warszawski raper, znany z ciętego języka i bezkompromisowych opinii, w najnowszym wywiadzie nazwał swojego dawnego rywala „resortową córeczką”.

„Zastanawiałem się, z kim mam czas, zasoby i chęci, żeby naprawdę pójść na beef”

Mes wrócił do tematu beefu, wspominając, że przy tworzeniu numeru „God Bless” myślał, kto mógłby stanąć naprzeciwko niego w słownej bitwie. Jak przyznał:

„Zastanawiałem się, z kim mam czas, zasoby i chęci, żeby naprawdę pójść na beef. Nie chodziło i skille tylko bardziej warunki życiowe. I zastanawiałem się kogo wziąc na celownik teraz, a kogo zostawić sobie na potem. Tam była taka dziewczyna, która bardzo naprzykrzała się mojemu związkowi  i był Jacek Graniecki, discopolowiec, kiedyś raper”

W dalszej części rozmowy raper nazwał Tedego „resortową córeczką”.

 

