Ten Typ Mes ostrzega Tedego: „Nigdy nie wspominaj o rodzinie przeciwnika, szczególnie nie wspominaj dzieci”

Emocjonalny wpis Mesa.

2025.08.30

opublikował:

fot. Wiktor Franko

Kiedy Tede opublikował wymierzony w Tego Typa Mesa diss „Deadlajny”, zwracaliśmy uwagę na to, że raper wszedł na teren, na który wielu nie odważyłoby się wejść – odniósł się do dziecka rywala.

„Zanim znów się zeszmacisz, nie myśl o mnie tylko myśl o swoim synu” – nawinął Tede.

Nie mieszaj w to rodziny

W nocy Piotr odpowiedział na „Deadlajny” kawałkiem „Samica psa”. Nie odniósł się tam jednak bezpośrednio do wersu Jacka. Robi to jednak teraz, upominając rywala, by zostawił sprawy rodzinne poza obszarem beefu.

Tede, protip: nigdy, przenigdy nie wspominaj o rodzinie przeciwnika. Szczególnie nie wspominaj dzieci. Bo taki przeciwnik już nie odpuści.

Nie ma takiej opcji, dopóki w ten lub inny sposób za to nie zapłacisz – nie będzie litości.

Każdy ojciec i każda matka przyzna mi rację. Tak to działa od zarania dziejów – napisał w emocjonalnej wrzutce Ten Typ Mes.

