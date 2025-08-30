Ten Typ Mes ostrzega Tedego: „Nigdy nie wspominaj o rodzinie przeciwnika, szczególnie nie wspominaj dzieci”

fot. Wiktor Franko

Kiedy Tede opublikował wymierzony w Tego Typa Mesa diss „Deadlajny”, zwracaliśmy uwagę na to, że raper wszedł na teren, na który wielu nie odważyłoby się wejść – odniósł się do dziecka rywala.

„Zanim znów się zeszmacisz, nie myśl o mnie tylko myśl o swoim synu” – nawinął Tede.

Nie mieszaj w to rodziny

W nocy Piotr odpowiedział na „Deadlajny” kawałkiem „Samica psa”. Nie odniósł się tam jednak bezpośrednio do wersu Jacka. Robi to jednak teraz, upominając rywala, by zostawił sprawy rodzinne poza obszarem beefu.

– Tede, protip: nigdy, przenigdy nie wspominaj o rodzinie przeciwnika. Szczególnie nie wspominaj dzieci. Bo taki przeciwnik już nie odpuści.

Nie ma takiej opcji, dopóki w ten lub inny sposób za to nie zapłacisz – nie będzie litości.

Każdy ojciec i każda matka przyzna mi rację. Tak to działa od zarania dziejów – napisał w emocjonalnej wrzutce Ten Typ Mes.