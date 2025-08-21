Szukaj
CGM

Jaką ripostę tym razem przygotuje Ten Typ Mes?

2025.08.21

opublikował:

Tede bezlitosny dla Mesa: „Zanim znów się zeszmacisz, nie myśl o mnie tylko myśl o swoim synu”

fot. kadr z wideo

Zgodnie z obietnicą Tede odniósł się do „Suki” Tego Typa Mesa. Podobnie jak część słuchaczy TDF przekonuje, że nie rozumie, o co chodzi Mesowi w dissie. Przy okazji sam chętnie wyjaśnia przeciwnikowi, że beefy to nie technika i liczenie rymów, ale argumenty i odpowiednia ekspresja.

„Zanim znów się zeszmacisz, nie myśl o mnie tylko myśl o swoim synu” – bezpardonowy atak TDF-a

Tede zdradził niedawno, że nagra „Deadlajny” już w niedzielę, ale wypuści dopiero w poniedziałek. Raper śmieje się z przeciągającej się naprawy komputera Mesa, podejmuje temat używek, ale jednocześnie robi także coś, na co część raperów by się nie porwała – zahacza o rodzinę. „Zanim znów się zeszmacisz, nie myśl o mnie tylko myśl o swoim synu” – rzuca przeciwnikowi TDF. Jaką odpowiedź tym razem będzie miał dla niego Mes?

