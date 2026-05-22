Ten Typ Mes ma beef z Biedronką. Raper i jego fani uważają, że dyskont skopiował jego głos. Biedronka odpowiada

Ten Typ Mes wszedł w otwarty konflikt z siecią Biedronla po emisji reklamy promującej recyklomaty. Zdaniem rapera wokal wykorzystany w spocie jest łudząco podobny do jego charakterystycznego stylu i barwy głosu.

Sprawa błyskawicznie wywołała dyskusję w mediach społecznościowych oraz wśród fanów polskiego hip-hopu.

Reklama Biedronki wywołała burzę w sieci

Całe zamieszanie rozpoczęło się po publikacji reklamy dotyczącej recyklomatów. Internauci szybko zaczęli zwracać uwagę, że głos słyszany w spocie brzmi niemal identycznie jak wokal Ten Typ Mesa.

Fani wskazywali przede wszystkim na:

charakterystyczną barwę głosu,

sposób artykulacji,

intonację,

styl nawijki kojarzony z raperem.

W sieci pojawiło się wiele komentarzy sugerujących, że przeciętny odbiorca mógłby uznać, iż to właśnie Mes występuje w reklamie.

Ten Typ Mes zaprzecza udziałowi w kampanii

Raper szybko odniósł się do całej sytuacji i podkreślił, że nie miał nic wspólnego z reklamą Biedronki. Jak twierdzi, nigdy nie brał udziału w nagraniu spotu ani nie wyrażał zgody na wykorzystanie swojego głosu czy stylu.

Mes poinformował również, że skontaktował się z siecią dyskontów, jednak odpowiedź firmy miała go mocno rozczarować.

Mes mówi o kopiowaniu stylu – Biedronka udaje, że wszytsko jest ok

W emocjonalnym wpisie artysta stwierdził, że jego zdaniem reklama bardzo wyraźnie inspiruje się jego wokalem oraz sposobem rapowania.

„Pytajcie ich czy można tak po prostu brać sobie cudzy wokal, na który ktoś pracował 20 lat i udawać, że jest zero podobieństw? Bo właśnie w tym TONIE mi odpisali. Że jaki Mes, o co mi chodzi?! Serio, nie miałem beefu z dyskontem na karcie bingo, ale reklama kopiuje moją barwę głosu i artykulację. I to moja reputacja wchodzi w grę Nagranie Mesa podsyciło dyskusję”

Dodatkowe emocje wywołało nagranie opublikowane przez rapera, na którym sam wykonuje fragment reklamy. Wielu internautów przyznało, że podobieństwo między głosem ze spotu a wokalem Mesa jest wyjątkowo duże.

W komentarzach pojawiły się pytania o granice inspiracji w reklamie, prawa do charakterystycznego stylu wokalnego oraz wykorzystanie elementów kojarzonych z konkretnymi artystami.