Ten Typ Mes komentuje wynik Grzegorza Brauna: „To jest niespodzianka moi mili”

Wybory prezydenckie 2025 przyniosły wiele zaskoczeń, jednak jednym z najbardziej komentowanych rezultatów okazał się wynik Grzegorza Brauna. Kontrowersyjny polityk zdobył aż 6,4% głosów. Na ten rezultat zareagował Ten Typ Mes, który nie krył swojego zdumienia oraz zaniepokojenia społecznymi nastrojami w Polsce.

Mes o Braunie: „6% dla tego gościa?!”

Raper udostępnił w mediach społecznościowych zdjęcie Grzegorza Brauna z Leonidem Swiridowem – rosyjskim dziennikarzem i byłym pracownikiem kremlowskich mediów, którego polskie służby podejrzewały o szpiegostwo. Fotografia została wykonana w 2018 roku w Moskwie i miała podkreślać prorosyjskie powiązania Brauna.

Ten Typ Mes skomentował:

„6% dla tego gościa?! Wiedziałem, że Polaków jego antysemityzm nie odstraszy, a niektórych wręcz uwiedzie – nie urodziłem się wczoraj. No ale, k***a, Polacy głosujący na kogoś jawnie proruskiego? No jest to niespodzianka moi mili. Jakbym pił, to bym dzisiaj zrobił sam flaszkę gapiąc się w paszport i na godło nasze, bez zrozumienia się gapiąc.”