Szukaj
CGM

Tekashi w żałobie. Jego bliska przyjaciółka została zastrzelona

Kobieta była popularną influencerką.

2025.08.19

opublikował:

Tekashi w żałobie. Jego bliska przyjaciółka została zastrzelona

fot. kadr z wideo

Tekashi 6ix9ine opłakuje stratę swojej bliskiej przyjaciółki Arieli „La Langosty”, która została znaleziona martwa w niedzielę w swoim samochodzie. Raper opublikował w poniedziałek serię instastories, poświęconych pochodzącej z Dominikany influencerce. Specjalizująca się w zagadnieniach modowych La Langosta miała ponad 550 tys. obserwujących na Instagramie. Tekashi wspominając ją, podkreślił, że Ariela była „wspaniałą kobietą” i porównał ją do swojej siostry.

Przyjaciółka Tekashiego zastrzelona w Nowym Jorku

Departament Policji Hrabstwa Westchester poinformował w poniedziałek, że kobieta została znaleziona martwa za kierownicą swojego samochodu na drodze Cross County Parkway w Nowym Jorku około 8 rano.

Policja twierdzi, że zmarła w wyniku ran postrzałowych, a wstępne dochodzenie wykazało, influencerka padłą ofiarą przemocy i jej śmierć nie była przypadkowa. Śledztwo w tej sprawie trwa.

La Langosta miała 33 lata. Poniżej znajdziecie teledysk do „WAPAE” z jej udziałem.

Tagi


Popularne newsy

Peja odpowiada Tymoteuszowi Puchaczowi
NEWS

Peja odpowiada Tymoteuszowi Puchaczowi

Tomb wytyka Mesowi „częstochowskie rymy” w dissie na Tede
NEWS

Tomb wytyka Mesowi „częstochowskie rymy” w dissie na Tede

Młoda raperka robi karierę na niebieskiej platformie. Jej zdaniem każda kobieta po 25. roku życia powinna tak zarabiać
NEWS

Młoda raperka robi karierę na niebieskiej platformie. Jej zdaniem każda kobieta po 25. roku życia powinna tak zarabiać

Doda chwali się wysportowaną sylwetką w skąpym stroju. Jest tylko jeden problem – to nie jej zdjęcie
NEWS

Doda chwali się wysportowaną sylwetką w skąpym stroju. Jest tylko jeden problem – to nie jej zdjęcie

Sekretny ślub pierwszej pary polskiego internetu w kinach
NEWS

Sekretny ślub pierwszej pary polskiego internetu w kinach

Poza dwoma koncertami na stadionie, Ed Sheeran zagrał na jednym z wrocławskich dachów. Nagranie robi furorę w sieci
NEWS

Poza dwoma koncertami na stadionie, Ed Sheeran zagrał na jednym z wrocławskich dachów. Nagranie robi furorę w sieci

Widzowie miażdżą sopocki festiwal TVN-u. Obrywa się zarówno gwiazdom, jak i realizatorom
NEWS

Widzowie miażdżą sopocki festiwal TVN-u. Obrywa się zarówno gwiazdom, jak i realizatorom

Polecane

CGM
Podczas koncertu Limp Bizkit do Freda Dursta podleciał dron. Artysta nie miał dla niego litości

Podczas koncertu Limp Bizkit do Freda Dursta podleciał dron. Artysta n ...

Durst w uroczy sposób sprowokował pilota maszyny.

3 godziny temu

CGM
JID na klubowym koncercie w Polsce

JID na klubowym koncercie w Polsce

Sprzedaż biletów rusza w tym tygodniu.

4 godziny temu

CGM
Skąd wzięła się ksywka Wilka?

Skąd wzięła się ksywka Wilka?

Reprezentant Hemp Gru odpowiada.

5 godzin temu

CGM
Apollo 440 i The Herbaliser Band gwiazdami YASS! Festiwalu w Żninie

Apollo 440 i The Herbaliser Band gwiazdami YASS! Festiwalu w Żninie

Tam gdzie kończą się wielkie festiwale, zaczyna się jeden z najpiękniej położonych slow festów.

5 godzin temu

CGM
Bary z nowym numerem i teledyskiem nakręconym w Nowym Jorku

Bary z nowym numerem i teledyskiem nakręconym w Nowym Jorku

"WUKONG" już w streamingach.

9 godzin temu

CGM
Widzowie miażdżą sopocki festiwal TVN-u. Obrywa się zarówno gwiazdom, jak i realizatorom

Widzowie miażdżą sopocki festiwal TVN-u. Obrywa się zarówno gwiazdom, ...

"Trudno się zorientować, co to za utwór, tak go dojechał".

9 godzin temu