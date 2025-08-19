Tekashi w żałobie. Jego bliska przyjaciółka została zastrzelona

fot. kadr z wideo

Tekashi 6ix9ine opłakuje stratę swojej bliskiej przyjaciółki Arieli „La Langosty”, która została znaleziona martwa w niedzielę w swoim samochodzie. Raper opublikował w poniedziałek serię instastories, poświęconych pochodzącej z Dominikany influencerce. Specjalizująca się w zagadnieniach modowych La Langosta miała ponad 550 tys. obserwujących na Instagramie. Tekashi wspominając ją, podkreślił, że Ariela była „wspaniałą kobietą” i porównał ją do swojej siostry.

Przyjaciółka Tekashiego zastrzelona w Nowym Jorku

Departament Policji Hrabstwa Westchester poinformował w poniedziałek, że kobieta została znaleziona martwa za kierownicą swojego samochodu na drodze Cross County Parkway w Nowym Jorku około 8 rano.

Policja twierdzi, że zmarła w wyniku ran postrzałowych, a wstępne dochodzenie wykazało, influencerka padłą ofiarą przemocy i jej śmierć nie była przypadkowa. Śledztwo w tej sprawie trwa.

La Langosta miała 33 lata. Poniżej znajdziecie teledysk do „WAPAE” z jej udziałem.