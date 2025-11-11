CGM

Tekashi 6ix9ine sugeruje, że Demi Lovato może wrócić do używek: „Wyślijmy jej narkotyki”

Kontrowersyjne komentarze rapera wzbudzają falę krytyki w sieci

2025.11.11

Tekashi 6ix9ine sugeruje, że Demi Lovato może wrócić do używek: „Wyślijmy jej narkotyki”

Tekashi 6ix9ine wywołał ogromne kontrowersje, sugerując, że Demi Lovato, która od lat jest trzeźwa po przedawkowaniu narkotyków, może wkrótce wrócić do używek. Raper twierdzi, że jego wypowiedź miała charakter czarnego humoru.

Tekashi 6ix9ine o dawnych problemach Demi Lovato

Podczas podcastu Andie Elle, 6ix9ine poruszył temat byłych dziecięcych gwiazd i ich walki z narkotykami. Tekashi wspomniał Demi Lovato, która w lipcu 2018 roku przedawkowała heroinę i stanęła na krawędzi śmierci.

Raper stwierdził, że była wokalistka jest „skazana na powrót do używek” i w żartobliwy sposób zaoferował wysłanie jej narkotyków.

Fala krytyki w internecie

Komentarz Tekashiego spotkał się z negatywnymi reakcjami wśród internautów. Demi Lovato otwarcie mówiła o swoich problemach zdrowotnych związanych z używkami, w tym o trzech udarach i ataku serca po przedawkowaniu.

Tekashi tłumaczy swoje słowa

Raper podkreśla, że jego wypowiedź była próbą „czarnego humoru”:

„To był żart. Wszyscy w 2025 są zbyt delikatni.”

Dodał również:

„Czarny humor wymiera. Ludzie w nowym pokoleniu są po prostu nadmiernie wrażliwi.”

Brak komentarza ze strony Demi Lovato

Do tej pory obóz Demi Lovato nie odniósł się do kontrowersyjnych słów Tekashiego.

