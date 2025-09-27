Szukaj
CGM

Tekashi 6ix9ine ponownie w areszcie domowym po przyznaniu się do winy w sprawie napaści

Raper złamał warunki zwolnienia warunkowego

2025.09.27

opublikował:

Tekashi 6ix9ine ponownie w areszcie domowym po przyznaniu się do winy w sprawie napaści

fot. YouTube

Tekashi 6ix9ine ponownie złamał warunki swojego zwolnienia warunkowego. Tym razem raper przyznał się do napaści na mężczyznę w centrum handlowym, który nazwał go „kapusiem”. W rezultacie sąd federalny w Nowym Jorku zdecydował o jego powrocie do aresztu domowego i nałożeniu elektronicznej bransolety monitorującej.

Zasady aresztu domowego

Dokumenty sądowe ujawniają, że Tekashi 6ix9ine będzie mógł opuszczać dom wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, takich jak:

udział w nabożeństwach,

wizyty lekarskie i psychiatryczne,

stawiennictwo w sądzie.

Wszystkie inne aktywności zostały mu zakazane.

Napaść w centrum handlowym

Do zdarzenia doszło w sierpniu w Palm Beach County Mall na Florydzie. Raper wraz z innym mężczyzną miał powalić ofiarę na ziemię, a następnie kopać i bić ją pięściami. Napaść przerwano dopiero, gdy okazało się, że napadnięty mężczyzna był uzbrojony.

Kolejne problemy z prawem

To nie pierwszy raz, gdy 6ix9ine łamie zasady zwolnienia warunkowego. Już w lipcu artysta usłyszał zarzuty związane z posiadaniem kokainy i ecstasy. Obecna decyzja sądu może poważnie zagrozić jego dalszej karierze muzycznej i swobodzie osobistej.

 

Tagi


Popularne newsy

Wokalistka Blue Cafe rozstała się z mężem, a potem zdissowała go w piosence
NEWS

Wokalistka Blue Cafe rozstała się z mężem, a potem zdissowała go w piosence

Oliwka Brazil: „Musiałam urodzić lame raperki, donosiłam ciążę”
NEWS

Oliwka Brazil: „Musiałam urodzić lame raperki, donosiłam ciążę”

Afera z kiss cam Coldplay to istna telenowela. Mąż kochanki CEO Astromera także był na tym koncercie… z kochanką
NEWS

Afera z kiss cam Coldplay to istna telenowela. Mąż kochanki CEO Astromera także był na tym koncercie… z kochanką

Matka Justina Biebera opublikowała modlitwę za syna. „Duchu Święty, otocz go prawdą, światłem i ochroną”
NEWS

Matka Justina Biebera opublikowała modlitwę za syna. „Duchu Święty, otocz go prawdą, światłem i ochroną”

Jak wyglądałaby Polska, gdyby rządzili nią Avi i Kaz Bałagane?
NEWS

Jak wyglądałaby Polska, gdyby rządzili nią Avi i Kaz Bałagane?

„Pokolorowana wódka w plastikowych kubkach, tak leci, leci mój life” – Szpaku i Mata w nowym singlu Deemza
NEWS

„Pokolorowana wódka w plastikowych kubkach, tak leci, leci mój life” – Szpaku i Mata w nowym singlu Deemza

A$AP Rocky o gigancie rapu: „Jest czarnoskórym terapeutą”
NEWS

A$AP Rocky o gigancie rapu: „Jest czarnoskórym terapeutą”

Polecane

CGM
Ne-Yo otwarcie o swoim poliamorycznym życiu z czterema partnerkami

Ne-Yo otwarcie o swoim poliamorycznym życiu z czterema partnerkami

Jak wygląda codzienność w poliamorii

1 minuta temu

CGM
Metro Boomin uniewinniony w sprawie oskarżeń o napaść seksualną

Metro Boomin uniewinniony w sprawie oskarżeń o napaść seksualną

Kontrowersje wokół zarzutów

9 minut temu

CGM
Paul Gallagher, brat Liam i Noela Gallaghera, zaprzecza zarzutom gwałtu i napaści seksualnej

Paul Gallagher, brat Liam i Noela Gallaghera, zaprzecza zarzutom gwałt ...

Paul Gallagher nie przyznaje się do winy

13 minut temu

CGM
Björk dołącza do kampanii „No Music For Genocide” i usuwa katalog muzyczny z serwisów streamingowych w Izraelu

Björk dołącza do kampanii „No Music For Genocide” i usuwa katalog muzy ...

Ponad 400 artystów w ramach kulturalnego bojkotu

19 minut temu

CGM
Dawid Podsiadło zaskoczył fanów ZORZY. Wśród „Trochę Innych Prezentów” wyjazd na Islandię i udział w kameralnym koncercie artysty

Dawid Podsiadło zaskoczył fanów ZORZY. Wśród „Trochę Innych Pre ...

TIPy zamienione na wyjątkowe nagrody

28 minut temu

CGM
Prywatny detektyw ujawnia szczegóły Tesli D4vd, w której znaleziono ciało Celeste Rivas

Prywatny detektyw ujawnia szczegóły Tesli D4vd, w której znaleziono ci ...

Do sieci trafiły zdjęcia porzuconego samochodu

34 minuty temu