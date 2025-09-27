Tekashi 6ix9ine ponownie w areszcie domowym po przyznaniu się do winy w sprawie napaści

fot. YouTube

Tekashi 6ix9ine ponownie złamał warunki swojego zwolnienia warunkowego. Tym razem raper przyznał się do napaści na mężczyznę w centrum handlowym, który nazwał go „kapusiem”. W rezultacie sąd federalny w Nowym Jorku zdecydował o jego powrocie do aresztu domowego i nałożeniu elektronicznej bransolety monitorującej.

Zasady aresztu domowego

Dokumenty sądowe ujawniają, że Tekashi 6ix9ine będzie mógł opuszczać dom wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, takich jak:

udział w nabożeństwach,

wizyty lekarskie i psychiatryczne,

stawiennictwo w sądzie.

Wszystkie inne aktywności zostały mu zakazane.

Napaść w centrum handlowym

Do zdarzenia doszło w sierpniu w Palm Beach County Mall na Florydzie. Raper wraz z innym mężczyzną miał powalić ofiarę na ziemię, a następnie kopać i bić ją pięściami. Napaść przerwano dopiero, gdy okazało się, że napadnięty mężczyzna był uzbrojony.

Kolejne problemy z prawem

To nie pierwszy raz, gdy 6ix9ine łamie zasady zwolnienia warunkowego. Już w lipcu artysta usłyszał zarzuty związane z posiadaniem kokainy i ecstasy. Obecna decyzja sądu może poważnie zagrozić jego dalszej karierze muzycznej i swobodzie osobistej.