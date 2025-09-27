Tekashi 6ix9ine ponownie w areszcie domowym po przyznaniu się do winy w sprawie napaści

fot. YouTube
Tekashi 6ix9ine ponownie złamał warunki swojego zwolnienia warunkowego. Tym razem raper przyznał się do napaści na mężczyznę w centrum handlowym, który nazwał go „kapusiem”. W rezultacie sąd federalny w Nowym Jorku zdecydował o jego powrocie do aresztu domowego i nałożeniu elektronicznej bransolety monitorującej.
Zasady aresztu domowego
Dokumenty sądowe ujawniają, że Tekashi 6ix9ine będzie mógł opuszczać dom wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, takich jak:
udział w nabożeństwach,
wizyty lekarskie i psychiatryczne,
stawiennictwo w sądzie.
Wszystkie inne aktywności zostały mu zakazane.
Napaść w centrum handlowym
Do zdarzenia doszło w sierpniu w Palm Beach County Mall na Florydzie. Raper wraz z innym mężczyzną miał powalić ofiarę na ziemię, a następnie kopać i bić ją pięściami. Napaść przerwano dopiero, gdy okazało się, że napadnięty mężczyzna był uzbrojony.
Kolejne problemy z prawem
To nie pierwszy raz, gdy 6ix9ine łamie zasady zwolnienia warunkowego. Już w lipcu artysta usłyszał zarzuty związane z posiadaniem kokainy i ecstasy. Obecna decyzja sądu może poważnie zagrozić jego dalszej karierze muzycznej i swobodzie osobistej.