Taylor Swift zrobi sobie przerwę w karierze?

fot. mat. pras.

W ostatnich dniach gruchnęła wiadomość o zaręczynach Taylor Swift i Travisa Kelce’a. Wokalistka powiedziała „tak” już dwa tygodnie temu, ale para zwlekała z ogłoszeniem tej informacji światu. – Wasza nauczycielka angielskiego i nauczyciel W-F-u będą małżeństwem – napisała w mediach społecznościowych gwiazda.

Wokalistka planuje ciążę?

Taylor szykuje się już do premiery nowego albumu. „The Life of a Showgirl” ukaże się już 3 października. Co potem? Logicznym krokiem wydaje się trasa koncertowa, choć niewykluczone, że po spektakularnej „The Eras Tour” wokalistka pozwoli publiczności trochę za sobą zatęsknić. Tym bardziej, że według „The Mirror” artystka myśli o powiększeniu rodziny.

– Chciałaby mieć trochę wolnego czasu, by być Taylor mamą, a nie megagwiazdą. W grudniu skończy 36 lat i doskonale zdaje sobie sprawę, że jeśli chcą mieć z Travisem więcej niż jedno dziecko, muszą zabrać się za to jak najszybciej – donosi redakcja, powołując się na informatora z bliskiego otoczenia Swift

Póki co nie wiadomo, kiedy i gdzie odbędzie się ślub autorki „Shake If Off” i footballisty.