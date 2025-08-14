Taylor Swift zdradza szczegóły albumu „The Life Of A Showgirl”: „Najbardziej radosny, szalony i dramatyczny moment w moim życiu”

Taylor Swift oficjalnie opowiedziała, o czym będzie jej nowy, 12. studyjny album „The Life Of A Showgirl”. W rozmowie w podcaście „New Heights” prowadzonym przez Travisa Kelce’a i jego brata Jasona, gwiazda ujawniła, że płyta zabierze słuchaczy za kulisy rekordowej trasy Eras Tour i pokaże, co działo się w jej życiu prywatnym w tym czasie.

Album inspirowany kulisami Eras Tour

Podczas rozmowy Swift wyjaśniła, że nowy krążek nie koncentruje się na tym, co działo się na scenie, ale na emocjach i doświadczeniach zza kulis.

„Chciałam, aby główną okładką albumu był moment spoza sceny, ponieważ ta płyta nie opowiada o tym, co działo się podczas występów, lecz o tym, co działo się poza nimi” – powiedziała artystka.

Okładkę, zaprojektowaną przez Merta Alasa i Marcusa Piggotta, przedstawia Swift unoszącą się w wodzie. Jak wyjaśniła, to symboliczny obraz codziennego zakończenia dnia podczas trasy:

„Mój dzień kończy się w wannie, a nie w łóżku w zdobionej sukni… Chciałam nadać blask wszystkim aspektom tego, jak czułam się w czasie tej trasy.”