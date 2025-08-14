Taylor Swift zdradza szczegóły albumu „The Life Of A Showgirl”: „Najbardziej radosny, szalony i dramatyczny moment w moim życiu”

Taylor Swift oficjalnie opowiedziała, o czym będzie jej nowy, 12. studyjny album „The Life Of A Showgirl”. W rozmowie w podcaście „New Heights” prowadzonym przez Travisa Kelce’a i jego brata Jasona, gwiazda ujawniła, że płyta zabierze słuchaczy za kulisy rekordowej trasy Eras Tour i pokaże, co działo się w jej życiu prywatnym w tym czasie.
Album inspirowany kulisami Eras Tour
Podczas rozmowy Swift wyjaśniła, że nowy krążek nie koncentruje się na tym, co działo się na scenie, ale na emocjach i doświadczeniach zza kulis.
„Chciałam, aby główną okładką albumu był moment spoza sceny, ponieważ ta płyta nie opowiada o tym, co działo się podczas występów, lecz o tym, co działo się poza nimi” – powiedziała artystka.
Okładkę, zaprojektowaną przez Merta Alasa i Marcusa Piggotta, przedstawia Swift unoszącą się w wodzie. Jak wyjaśniła, to symboliczny obraz codziennego zakończenia dnia podczas trasy:
„Mój dzień kończy się w wannie, a nie w łóżku w zdobionej sukni… Chciałam nadać blask wszystkim aspektom tego, jak czułam się w czasie tej trasy.”
„Najbardziej radosny i elektryzujący moment w moim życiu”
Swift podkreśliła, że „The Life Of A Showgirl” powstał w wyjątkowym okresie jej kariery i życia prywatnego:
„To, co powstało na tym albumie, pochodzi z najbardziej radosnego, szalonego, dramatycznego miejsca, w jakim kiedykolwiek byłam. Chciałam, żeby ta energia przeniknęła do każdej piosenki.”
Gwiazda zdradziła, że celem było stworzenie melodii „tak chwytliwych, że można się o to niemal złościć”, a także tekstów „tak wyrazistych, klarownych i celowych, jak to tylko możliwe”.
Różnice w porównaniu z „The Tortured Poets Department”
W odróżnieniu od swojego poprzedniego albumu z 2024 roku – „The Tortured Poets Department” – nowa płyta nie będzie mieć dodatkowych, ukrytych utworów.
Tamten projekt początkowo liczył 16 piosenek, lecz kilka godzin po premierze Swift niespodziewanie wydała rozszerzoną wersję, którą później określiła jako album podwójny – w sumie 31 utworów.
„The Life Of A Showgirl” będzie mieć tylko 12 piosenek w każdej z wersji. Swift zaprezentowała już cztery limitowane edycje deluxe na CD, zawierające m.in. unikalną grafikę, fotokarty i książeczki, ale bez zmian w trackliście.
Premiera zapowiedziana w wyjątkowy sposób
Zanim ogłoszono album, na oficjalnej stronie Swift pojawił się tajemniczy zegar odliczający czas, który zatrzymał się o 12:12 czasu ET 12 sierpnia. Wtedy w sieci pojawiły się linki do przedsprzedaży oraz fragmenty jej pierwszego wywiadu w „New Heights”, w którym ujawniła tytuł płyty.
Symboliczny moment dla Taylor Swift
W trakcie podcastu artystka wróciła pamięcią do dnia, w którym odzyskała prawa do swoich masterów:
„Odkąd byłam nastolatką, odkładałam pieniądze, żeby odkupić swoją muzykę” – wyznała.
To wydarzenie stało się jednym z ważnych punktów w jej karierze i umocniło jej wizerunek artystki niezależnej, kontrolującej własną twórczość.