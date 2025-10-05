Taylor Swift sprzedaje się w 2,7 mln egzemplarzy nowego albumu w 24 godziny i bije rekord Spotify

Rekordowa sprzedaż i najlepszy debiut w karierze Swift
Album, który ukazał się 3 października 2025 roku, jest 12. studyjnym wydawnictwem artystki i następcą „The Tortured Poets Department” z 2024 roku.
Według danych Billboardu, tylko w pierwszym dniu sprzedaży Taylor Swift sprzedała 2,7 mln kopii – zarówno fizycznych, jak i cyfrowych. Oznacza to największy tydzień sprzedaży w jej karierze, mimo że minęła zaledwie doba od premiery.
To także drugi najlepszy wynik w historii, odkąd firma Luminate zaczęła śledzić dane sprzedażowe w 1991 roku – wyżej uplasował się jedynie album Adele „25” (2015), który sprzedał się w liczbie 3,4 mln egzemplarzy.
Taylor Swift bije własny rekord sprzedaży winyli
„The Life Of A Showgirl” pobił także rekord sprzedaży winyli w USA – 1,2 miliona egzemplarzy w jeden tydzień, co oznacza, że artystka pobiła swój własny wynik z poprzedniego albumu, który osiągnął 859 tys.
Po objęciu pierwszego miejsca na liście Billboard 200, będzie to 15. album numer jeden w karierze Taylor Swift. Tym samym piosenkarka wyprzedzi Drake’a i Jaya-Z, ustępując miejsca jedynie The Beatles, którzy mają 19 albumów numer jeden.
Rekord Spotify: „The Fate Of Ophelia” najczęściej odtwarzanym utworem w historii
Spotify potwierdziło, że „The Life Of A Showgirl” jest najczęściej streamowanym albumem w 2025 roku w ciągu jednej doby.
Dodatkowo, otwierający płytę utwór „The Fate Of Ophelia” pobił historyczny rekord platformy, stając się najczęściej odtwarzaną piosenką w historii Spotify w ciągu jednego dnia (3 października).
Wiele wersji albumu i ekskluzywne wydania
Na wynik sprzedaży wpływ miała również ogromna liczba wersji albumu. Swift przygotowała 12 wersji CD, 8 wersji winylowych, edycje deluxe, ekskluzywy sklepowe oraz kasetę magnetofonową.
Dzień po premierze ogłoszono także cztery limitowane edycje CD z dodatkowymi akustycznymi wersjami utworów.
Znaczenie utworów i reakcje fanów
Od dnia premiery fani prześcigają się w analizowaniu tekstów piosenek. Szczególnie dużo emocji wzbudza utwór „Actually Romantic”, który część słuchaczy odczytuje jako przytyk w stronę Charli XCX i jej utworu „Sympathy Is A Knife”.
Taylor Swift wyjaśniła jednak:
„To piosenka o uświadomieniu sobie, że ktoś miał z tobą jednostronną, wrogą relację, o której nie wiedziałeś. Nagle ta osoba zaczyna przesadzać i dawać ci do zrozumienia, że żyjesz w jej głowie – a ty nie miałeś o tym pojęcia.”
Największy sukces Taylor Swift od lat
„The Life Of A Showgirl” to kolejny rekordowy projekt w karierze Swift. Album już teraz uznawany jest za jedno z najważniejszych muzycznych wydarzeń 2025 roku i potwierdza status artystki jako największej gwiazdy współczesnej muzyki pop.