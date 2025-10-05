Szukaj
Taylor Swift sprzedaje się w 2,7 mln egzemplarzy nowego albumu w 24 godziny i bije rekord Spotify

2025.10.05

opublikował:

Rekordowa sprzedaż i najlepszy debiut w karierze Swift

Album, który ukazał się 3 października 2025 roku, jest 12. studyjnym wydawnictwem artystki i następcą „The Tortured Poets Department” z 2024 roku.

Według danych Billboardu, tylko w pierwszym dniu sprzedaży Taylor Swift sprzedała 2,7 mln kopii – zarówno fizycznych, jak i cyfrowych. Oznacza to największy tydzień sprzedaży w jej karierze, mimo że minęła zaledwie doba od premiery.

To także drugi najlepszy wynik w historii, odkąd firma Luminate zaczęła śledzić dane sprzedażowe w 1991 roku – wyżej uplasował się jedynie album Adele „25” (2015), który sprzedał się w liczbie 3,4 mln egzemplarzy.

Taylor Swift bije własny rekord sprzedaży winyli

„The Life Of A Showgirl” pobił także rekord sprzedaży winyli w USA – 1,2 miliona egzemplarzy w jeden tydzień, co oznacza, że artystka pobiła swój własny wynik z poprzedniego albumu, który osiągnął 859 tys.

Po objęciu pierwszego miejsca na liście Billboard 200, będzie to 15. album numer jeden w karierze Taylor Swift. Tym samym piosenkarka wyprzedzi Drake’a i Jaya-Z, ustępując miejsca jedynie The Beatles, którzy mają 19 albumów numer jeden.

Rekord Spotify: „The Fate Of Ophelia” najczęściej odtwarzanym utworem w historii

Spotify potwierdziło, że „The Life Of A Showgirl” jest najczęściej streamowanym albumem w 2025 roku w ciągu jednej doby.

Dodatkowo, otwierający płytę utwór „The Fate Of Ophelia” pobił historyczny rekord platformy, stając się najczęściej odtwarzaną piosenką w historii Spotify w ciągu jednego dnia (3 października).

Wiele wersji albumu i ekskluzywne wydania

Na wynik sprzedaży wpływ miała również ogromna liczba wersji albumu. Swift przygotowała 12 wersji CD, 8 wersji winylowych, edycje deluxe, ekskluzywy sklepowe oraz kasetę magnetofonową.

Dzień po premierze ogłoszono także cztery limitowane edycje CD z dodatkowymi akustycznymi wersjami utworów.

Znaczenie utworów i reakcje fanów

Od dnia premiery fani prześcigają się w analizowaniu tekstów piosenek. Szczególnie dużo emocji wzbudza utwór „Actually Romantic”, który część słuchaczy odczytuje jako przytyk w stronę Charli XCX i jej utworu „Sympathy Is A Knife”.

Taylor Swift wyjaśniła jednak:

„To piosenka o uświadomieniu sobie, że ktoś miał z tobą jednostronną, wrogą relację, o której nie wiedziałeś. Nagle ta osoba zaczyna przesadzać i dawać ci do zrozumienia, że żyjesz w jej głowie – a ty nie miałeś o tym pojęcia.”

Największy sukces Taylor Swift od lat

„The Life Of A Showgirl” to kolejny rekordowy projekt w karierze Swift. Album już teraz uznawany jest za jedno z najważniejszych muzycznych wydarzeń 2025 roku i potwierdza status artystki jako największej gwiazdy współczesnej muzyki pop.

