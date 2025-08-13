Taylor Swift rejestruje znak towarowy „TLOAS”. Poza muzyką artystka chce produkować wszystko – od świec po głośniki

fot. mat. pras.

Taylor Swift szykuje się do wielkiej premiery swojego nowego albumu „The Life of a Showgirl”. Jej firma, TAS Rights Management LLC, złożyła wniosek o rejestrację znaku towarowego „TLOAS” zaledwie kilka godzin przed ogłoszeniem płyty, zabezpieczając prawa do szerokiej gamy produktów.

„TLOAS” obejmie znacznie więcej niż muzykę

Nowy wniosek o znak towarowy, pozyskany przez TMZ, ujawnia, że firma Taylor Swift chce chronić nazwę „TLOAS” nie tylko w kontekście muzyki. Zakres obejmuje m.in.: nagrania audio i wideo, instrumenty muzyczne, kostki do gitary, głośniki bezprzewodowe, biżuterię, świece, ręczniki, akcesoria do telefonów, odzież i zabawki.

To standardowa strategia Taylor Swift, która wcześniej rejestrowała znaki towarowe dla swoich poprzednich albumów, zapewniając kontrolę nad produktami powiązanymi z jej marką.

Nowa muzyczna era Taylor Swift

„The Life of a Showgirl” zapowiada zupełnie nowy rozdział w karierze artystki. Czujni fani odkryli, że na jej najnowszej playliście na Spotify znajdują się utwory stworzone z udziałem Maxa Martina i Shellbacka – producentów odpowiedzialnych za wiele największych hitów Swift.

Premiera i kolejne szczegóły

Już dziś Taylor Swift pojawi się w podcaście „New Heights” Travisa Kelce’a, gdzie prawdopodobnie zdradzi więcej informacji o nowym albumie i planach promocyjnych.