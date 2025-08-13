Szukaj
CGM

Taylor Swift rejestruje znak towarowy „TLOAS”. Poza muzyką artystka chce produkować wszystko – od świec po głośniki

„TLOAS” obejmie znacznie więcej niż muzykę

2025.08.13

opublikował:

Taylor Swift rejestruje znak towarowy „TLOAS”. Poza muzyką artystka chce produkować wszystko – od świec po głośniki

fot. mat. pras.

Taylor Swift szykuje się do wielkiej premiery swojego nowego albumu „The Life of a Showgirl”. Jej firma, TAS Rights Management LLC, złożyła wniosek o rejestrację znaku towarowego „TLOAS” zaledwie kilka godzin przed ogłoszeniem płyty, zabezpieczając prawa do szerokiej gamy produktów.

„TLOAS” obejmie znacznie więcej niż muzykę

Nowy wniosek o znak towarowy, pozyskany przez TMZ, ujawnia, że firma Taylor Swift chce chronić nazwę „TLOAS” nie tylko w kontekście muzyki. Zakres obejmuje m.in.: nagrania audio i wideo, instrumenty muzyczne, kostki do gitary, głośniki bezprzewodowe, biżuterię, świece, ręczniki, akcesoria do telefonów, odzież i zabawki.

To standardowa strategia Taylor Swift, która wcześniej rejestrowała znaki towarowe dla swoich poprzednich albumów, zapewniając kontrolę nad produktami powiązanymi z jej marką.

Nowa muzyczna era Taylor Swift

„The Life of a Showgirl” zapowiada zupełnie nowy rozdział w karierze artystki. Czujni fani odkryli, że na jej najnowszej playliście na Spotify znajdują się utwory stworzone z udziałem Maxa Martina i Shellbacka – producentów odpowiedzialnych za wiele największych hitów Swift.

Premiera i kolejne szczegóły

Już dziś Taylor Swift pojawi się w podcaście „New Heights” Travisa Kelce’a, gdzie prawdopodobnie zdradzi więcej informacji o nowym albumie i planach promocyjnych.

Tagi


Popularne newsy

Ten Typ Mes i Marika pokłócili się na wizji w TVN24
NEWS

Ten Typ Mes i Marika pokłócili się na wizji w TVN24

Diss Bedoes „spadł z rowerka”. Raper komentuje sytuację
NEWS

Diss Bedoes „spadł z rowerka”. Raper komentuje sytuację

Gigant rapowej sceny na płycie Numera
NEWS

Gigant rapowej sceny na płycie Numera

Tede twierdzi, że Matheo go olał. Producent odpowiada
NEWS

Tede twierdzi, że Matheo go olał. Producent odpowiada

Bedoes zrugał publiczność na koncercie 50 Centa
NEWS

Bedoes zrugał publiczność na koncercie 50 Centa

Ten Typ Mes odzyskał komputer
NEWS

Ten Typ Mes odzyskał komputer

Marcin Flint o kontrowersjach związanych z koncertem Maxa Korzha: „Mam w głębokim poważaniu, kto był na jego koncercie, czyimi flagami tam machano i kto w związku z tym dostał sraczki”
NEWS

Marcin Flint o kontrowersjach związanych z koncertem Maxa Korzha: „Mam w głębokim poważaniu, kto był na jego koncercie, czyimi flagami tam machano i kto w związku z tym dostał sraczki”

Polecane

CGM
Pamiętacie nielegalnie nakręcony teledysk Katy Perry w Hiszpanii? Artystkę właśnie ukarano grzywną

Pamiętacie nielegalnie nakręcony teledysk Katy Perry w Hiszpanii? Arty ...

Kontrowersyjny plan zdjęciowy w Ses Salines Natural Park

2 godziny temu

CGM
Metallica planuje rezydencję w Las Vegas Sphere? Robert Trujillo: „Możliwości są nieograniczone”

Metallica planuje rezydencję w Las Vegas Sphere? Robert Trujillo: „Moż ...

Pierwszy zespół heavy rock w historii Sphere?

2 godziny temu

CGM
Machine Gun Kelly i Sydney Sweeney są parą? Plotki o romansie zostały rozwiane

Machine Gun Kelly i Sydney Sweeney są parą? Plotki o romansie zostały ...

Skąd wzięły się plotki o romansie rapera i aktorki?

2 godziny temu

CGM
Kid Cudi o nadużywaniu kokainy i walce o życie: „Brałem, żeby nie rozwalić sobie mózgu”

Kid Cudi o nadużywaniu kokainy i walce o życie: „Brałem, żeby ni ...

Raper podkreśla, że jest wdzięczny, iż wciąż żyje i może opowiedzieć swoją historię.

2 godziny temu

CGM
Tragiczna śmierć rapera FastCash CMoney. Miesiąc przed końcem dozoru sądowego

Tragiczna śmierć rapera FastCash CMoney. Miesiąc przed końcem dozoru s ...

Strzelanina w Memphis wstrząsnęła fanami

2 godziny temu

CGM
Marcin Flint o kontrowersjach związanych z koncertem Maxa Korzha: „Mam w głębokim poważaniu, kto był na jego koncercie, czyimi flagami tam machano i kto w związku z tym dostał sraczki”

Marcin Flint o kontrowersjach związanych z koncertem Maxa Korzha: &#82 ...

„Zawstydza 95 % naszego rapu”

3 godziny temu