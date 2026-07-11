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Taylor Swift i Travis Kelce zapłacili 160 tysięcy dolarów za opłaty administracyjne i zabezpiecznie ślubu przez nowojorską policję

Dzięki temu podatnicy nie ponieśli dodatkowych kosztów

2026.07.11

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Taylor Swift x Travis Kelce

fot. Instagram / @taylorswift

Nowe informacje dotyczące ślubu Taylor Swift i Travisa Kelce’a ujawniają, że para pokryła wysokie koszty związane z organizacją ceremonii w Nowym Jorku. Jak przekazały władze miasta, nowożeńcy zapłacili 160 tysięcy dolarów na opłaty administracyjne oraz zabezpieczenie wydarzenia przez nowojorską policję.

Dzięki temu podatnicy nie ponieśli dodatkowych kosztów związanych z organizacją jednego z najgłośniejszych ślubów ostatnich miesięcy.

160 tysięcy dolarów za pozwolenia i ochronę

Burmistrz Nowego Jorku, Zohran Mamdani, potwierdził, że Taylor Swift uregulowała wszystkie należności związane z organizacją uroczystości.

Kwota 160 tysięcy dolarów obejmowała zarówno miejskie pozwolenia, jak i dodatkowe koszty pracy funkcjonariuszy NYPD odpowiedzialnych za zabezpieczenie wydarzenia.

Według wcześniejszych informacji około 60 tysięcy dolarów przeznaczono na uzyskanie pozwolenia na zamknięcie ulic wokół Madison Square Garden, natomiast pozostała część pokryła wydatki związane z obecnością policji.

Wesele z wyjątkowymi środkami bezpieczeństwa

Ślub Taylor Swift i Travisa Kelce’a odbywał się przy wyjątkowo wysokim poziomie zabezpieczeń. W okolicach miejsca ceremonii widoczna była liczna obecność policji, a dostęp do okolicy został znacząco ograniczony.

Takie środki miały zapewnić bezpieczeństwo parze młodej oraz zaproszonym gościom, a jednocześnie zapanować nad tłumami fanów, którzy licznie pojawili się w pobliżu miejsca wydarzenia.

Jedno z najgłośniejszych wydarzeń show-biznesu

Ślub Taylor Swift i gwiazdy NFL Travisa Kelce’a od początku budził ogromne zainteresowanie mediów na całym świecie. Organizacja uroczystości wiązała się z wielomilionowymi wydatkami, dlatego dodatkowa opłata za bezpieczeństwo stanowiła jedynie niewielką część całego budżetu wydarzenia.

Jak podkreślają przedstawiciele władz miasta, wszystkie koszty związane z organizacją ślubu zostały pokryte przez parę, dzięki czemu Nowy Jork nie musiał finansować dodatkowych działań z publicznych środków.

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