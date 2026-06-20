Taylor Swift i Travis Kelce odwołali wielkie wesele w Rhode Island? Pojawiły się nowe doniesienia

Wokół związku Taylor Swift i Travisa Kelce od miesięcy krążą spekulacje dotyczące ich rzekomego ślubu. Najnowsze medialne doniesienia sugerują, że para miała planować dużą uroczystość w stanie Rhode Island, jednak wydarzenie miało zostać odwołane i przeniesione do innej lokalizacji.

Wesele w Ocean House miało zostać anulowane

Według informacji opublikowanych przez amerykańskie media celebryckie, pierwotnym miejscem planowanego przyjęcia miał być luksusowy Ocean House. Źródła cytowane przez media twierdzą, że para miała nawet zarezerwować termin na 13 czerwca – datę, która miałaby nawiązywać do ulubionej liczby Taylor Swift.

Doniesienia wskazują również, że w programie wydarzenia znajdował się pokaz fajerwerków. Ostatecznie jednak organizacja imprezy miała zostać wstrzymana, a plany zmienione po tym, jak informacje o lokalizacji przedostały się do opinii publicznej.

Madison Square Garden nowym miejscem celebracji

Według tych samych źródeł planowane przyjęcie dla rodziny i przyjaciół miałoby odbyć się 3 lipca w Madison Square Garden. Nie oznacza to jednak automatycznie, że właśnie tam miałby odbyć się sam ślub.

Media zwracają uwagę, że w przypadku wielu znanych par ceremonia ślubna i późniejsze przyjęcie organizowane są oddzielnie. To właśnie ten fakt podsycił kolejne spekulacje dotyczące statusu związku Swift i Kelcego.

Tajemnicza aktywność przy posiadłości Taylor Swift

Dodatkowe zainteresowanie wzbudziły informacje o zwiększonej aktywności wokół rezydencji Taylor Swift w Rhode Island. Według relacji medialnych na miejscu miały pojawić się bliskie znajome artystki, co natychmiast wywołało falę domysłów o możliwym wieczorze panieńskim lub innym prywatnym wydarzeniu związanym z parą.

Na ten moment ani Taylor Swift, ani Travis Kelce nie potwierdzili publicznie informacji o ślubie czy planowanym weselu. Wszystkie doniesienia pozostają więc w sferze nieoficjalnych spekulacji.