CGM

Taylor Swift i Travis Kelce odwołali wielkie wesele w Rhode Island? Pojawiły się nowe doniesienia

Wesele w Ocean House miało zostać anulowane

2026.06.20

opublikował:

Taylor Swift IG 2025

Wokół związku Taylor Swift i Travisa Kelce od miesięcy krążą spekulacje dotyczące ich rzekomego ślubu. Najnowsze medialne doniesienia sugerują, że para miała planować dużą uroczystość w stanie Rhode Island, jednak wydarzenie miało zostać odwołane i przeniesione do innej lokalizacji.

Wesele w Ocean House miało zostać anulowane

Według informacji opublikowanych przez amerykańskie media celebryckie, pierwotnym miejscem planowanego przyjęcia miał być luksusowy Ocean House. Źródła cytowane przez media twierdzą, że para miała nawet zarezerwować termin na 13 czerwca – datę, która miałaby nawiązywać do ulubionej liczby Taylor Swift.

Doniesienia wskazują również, że w programie wydarzenia znajdował się pokaz fajerwerków. Ostatecznie jednak organizacja imprezy miała zostać wstrzymana, a plany zmienione po tym, jak informacje o lokalizacji przedostały się do opinii publicznej.

Madison Square Garden nowym miejscem celebracji

Według tych samych źródeł planowane przyjęcie dla rodziny i przyjaciół miałoby odbyć się 3 lipca w Madison Square Garden. Nie oznacza to jednak automatycznie, że właśnie tam miałby odbyć się sam ślub.

Media zwracają uwagę, że w przypadku wielu znanych par ceremonia ślubna i późniejsze przyjęcie organizowane są oddzielnie. To właśnie ten fakt podsycił kolejne spekulacje dotyczące statusu związku Swift i Kelcego.

Tajemnicza aktywność przy posiadłości Taylor Swift

Dodatkowe zainteresowanie wzbudziły informacje o zwiększonej aktywności wokół rezydencji Taylor Swift w Rhode Island. Według relacji medialnych na miejscu miały pojawić się bliskie znajome artystki, co natychmiast wywołało falę domysłów o możliwym wieczorze panieńskim lub innym prywatnym wydarzeniu związanym z parą.

Na ten moment ani Taylor Swift, ani Travis Kelce nie potwierdzili publicznie informacji o ślubie czy planowanym weselu. Wszystkie doniesienia pozostają więc w sferze nieoficjalnych spekulacji.

Tagi


Popularne newsy

Kuba Badach Kaya
NEWS

Kuba Badach szczerze o rodzinie Kwaśniewskich. „To był ogromny ciężar”

__Julia Wieniawa Stodola Bacstage FOTO @PIOTR_TARASEWICZ - @CGM.PL-44
NEWS

Forbes ujawnił ranking najcenniejszych kobiecych marek osobistych. W pierwszej dziesiątce aż cztery piosenkarki

Ama i Mandarynaok
NEWS

Mandaryna szczerze o relacji z Michałem Wiśniewskim. „Do dziś słucham jego opinii”

Doda 2026 IG
NEWS

Doda z buta wchodzi w świat rapu. Fagata, Oliwka Brazil i Natalisa mają się czego obawiać?

Hugo Tarres 2026
NEWS

Nowa scena na Męskim Graniu – nowy rozdział dla debiutantów z Polski

Tay keith IG
NEWS

Nie żyje Tay Keith. Producent hitów Travisa Scotta i Drake’a miał zaledwie 29 lat. Policja bada okoliczności śmierci

Opener2018_d3_2_Foto_P. Tarasewicz-7
NEWS

Mamy godzinowy line-up Open’era. Pełny harmonogram koncertów dzień po dniu

Polecane

CGM
charlie xcx 2026 ig ok

Charli XCX szczerze o kryzysie psychicznym. „Jestem w najgorszym ...

Media społecznościowe pogłębiają problemy

1 godzinę temu

CGM
Olivia Rodrigo NPR

Olivia Rodrigo przyznaje, że „czuła zapach” fanów w pieluc ...

"Czułam ten zapach spod sceny"

2 godziny temu

CGM
Chris Brown

Chris Brown zeznawał w sądzie ws. ataku psa na byłą gospodynię. &#8222 ...

"Obawiałem się wycieku informacji do mediów"

3 godziny temu

CGM
Kanye West King 2026 vid

Ye z nowym teledyskiem do numeru „KING”. Za kamerą stanęła ...

W ostatnich miesiącach partnerka Ye coraz częściej pojawia się nie tylko przed kamerą

3 godziny temu

CGM
Zalia_Karol Gustaw Małecki 2 ok

Zalia wraca z nowym, bardzo osobistym singlem „Tylko kochaj mnie ...

Zalia otwiera nowy muzyczny rozdział

4 godziny temu

CGM
_Hela Przy Tobie studio czerwiec 2026 foto @piotr_tarasewicz @cgm.pl-74

Hela: „Chcę żeby jak najwięcej osób dowiedziało się, że robię mu ...

Helena Englert w "Tańcu z Gwiazdami"

17 godzin temu