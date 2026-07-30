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Bartek Wrona nagrał nową wersję przeboju „Jedna na milion”. Tak Lidl świętuje otwarcie tysięcznego sklepu

Lider Just 5 we współpracy ze spożywczakiem

2026.07.30

opublikował:

Bartek Wrona Lidl

Bartek Wrona powrócił z nową odsłoną swojego kultowego hitu „Jedna na milion”. Tym razem wokalista przygotował utwór „1 na 1000”, który powstał z okazji otwarcia 1000. sklepu Lidl Polska. Kampania ma nawiązywać do sentymentu fanów muzyki z początku lat 2000., jednocześnie promując jubileusz sieci handlowej.

Lidl otworzył 1000. sklep w Polsce

Lidl Polska świętuje ważny kamień milowy w swojej działalności. Tysięczny sklep sieci został otwarty na katowickim Nikiszowcu, a z tej okazji przygotowano specjalną kampanię reklamową z udziałem Bartka Wrony.

Centralnym elementem akcji jest nowa wersja jego przeboju „Jedna na milion”, znanego fanom od lat.

„1 na 1000” to nowa wersja kultowego hitu

Nowa piosenka zatytułowana „1 na 1000” jest humorystycznym coverem utworu, który przed laty przyniósł Bartkowi Wronie ogromną popularność.

Kampania utrzymana została w estetyce początku lat 2000., nawiązując zarówno do muzycznego klimatu tamtego okresu, jak i charakterystycznej oprawy teledysków z tamtych lat.

Według Lidla utwór ma podkreślać wyjątkową więź klientów z ich ulubionym sklepem.

Kampania stawia na nostalgię i humor

Jak podkreśla sieć handlowa, choć Lidl posiada już tysiąc placówek w całej Polsce, dla każdego klienta najważniejszy pozostaje ten jeden, najbliższy sklep.

To właśnie na tej idei oparto tekst piosenki oraz koncepcję całej kampanii, która z przymrużeniem oka pokazuje codzienne zakupy jako element dobrze znanej rutyny.

Za kampanię odpowiadają znane nazwiska

Za przygotowanie koncepcji kreatywnej odpowiada agencja 180Heartbeats + Jung von Matt.

Reżyserią oraz stroną wizualną teledysku zajęli się Katie December i Hubert Zieliński, tworzący duet December x Zieliński, znany z realizacji licznych projektów reklamowych i muzycznych.

Nowa odsłona przeboju Bartka Wrony jest częścią jubileuszowej kampanii Lidla i ma połączyć nostalgię z nowoczesnym marketingiem, przypominając o jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów początku XXI wieku.

 

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