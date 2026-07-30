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Pezet is Dead? Sprawdź nowy singiel „Bez nas nie zaczną”!

Teledysk powstał w Paryżu i Warszawie

2026.07.30

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Pezet - Informacja Prasowa - fot. Pojman 3 ok

Foto: Pojman

Pezet zaprezentował premierowy singiel „Bez nas nie zaczną”, którym otwiera kolejny rozdział swojej kariery po ogromnym sukcesie albumu „Muzyka Popularna”. To pierwszy solowy utwór rapera od czasu wydania krążka, który zdobył status bestsellera i przyniósł mu najważniejsze nagrody na polskim rynku muzycznym.

„Bez nas nie zaczną” to pierwszy solowy singiel po sukcesie „Muzyki Popularnej”

Nowy utwór pojawia się po wyjątkowo udanym okresie w karierze Pezeta. Album „Muzyka Popularna” zmierza po potrójną platynową płytę, zdobył tytuł Bestsellera Empiku oraz Fryderyka 2026 w kategorii Album Roku Hip Hop.

W singlu „Bez nas nie zaczną” raper rozlicza się z własną drogą na szczyt i pokazuje, jak zmieniło się jego spojrzenie na sukces.

Jednym z najbardziej komentowanych wersów jest:

„Pytają mnie, gdzie stary Pezet. Kurwa, nie wierzę, ale he’s dead.”

To symboliczne podsumowanie zmian, jakie zaszły w jego twórczości i życiu na przestrzeni ostatnich lat.

Nowy utwór opowiada o sukcesie i jego cenie

Choć w kawałku nie brakuje pewności siebie, „Bez nas nie zaczną” nie jest typowym rapowym manifestem opartym wyłącznie na przechwałkach.

Pezet zwraca uwagę na to, że sukces bywa ulotny, a utrzymanie wysokiej pozycji wymaga ciągłej pracy. Artysta podkreśla, że każde kolejne osiągnięcie trzeba wywalczyć od nowa.

Za warstwę muzyczną utworu odpowiada producent BeMelo, który przygotował dynamiczny, melodyjny bit utrzymany w letnim klimacie.

Teledysk powstał w Paryżu i Warszawie

Premierze singla towarzyszy teledysk nagrany w Paryżu oraz Warszawie. Klip uzupełnia klimat utworu i stanowi wizualne dopełnienie nowej odsłony twórczości Pezeta.

Przed premierą raper przygotował również nietypową akcję promocyjną. W mediach społecznościowych pojawił się tajemniczy numer telefonu, pod którym fani mogli przedpremierowo usłyszeć fragment nowego utworu. Kampania szybko wywołała liczne spekulacje i zainteresowanie wśród słuchaczy.

 

To zapowiedź nowej płyty?

Na razie Pezet nie zdradza, czy „Bez nas nie zaczną” jest samodzielnym singlem, czy zapowiada nowy album lub większy projekt.

Artysta nie ujawnił swoich dalszych planów, jednak zapowiada, że kolejne informacje mogą pojawić się już wkrótce.

 

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