Taylor Swift Globalną Artystką Roku po raz szósty. Historyczny sukces w 2025 roku

Popularność Tayloer nie słabnie

2026.02.20

Taylor Swift Globalną Artystką Roku po raz szósty. Historyczny sukces w 2025 roku

Foto: M. Alas & M. Piggott

Taylor Swift została oficjalnie uznana za najlepiej sprzedającą się artystkę na świecie w 2025 roku. Informację ogłosiła International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), przyznając jej tytuł Global Artist of the Year.

To już szósty raz w karierze, gdy amerykańska gwiazda zdobywa to prestiżowe wyróżnienie – i czwarty rok z rzędu, kiedy dominuje w globalnym zestawieniu.

Historyczne wyróżnienie dla Taylor Swift

Victoria Oakley, dyrektor generalna IFPI, podkreśliła wyjątkowość tego osiągnięcia:

„Szósta nagroda IFPI Global Artist of the Year dla Taylor Swift to naprawdę historyczne osiągnięcie. Ranking IFPI obejmuje wybitnych artystów z całego świata i odzwierciedla również pracę zespołów oraz długofalowe zaangażowanie stojące za każdą premierą, dzięki czemu fani na całym świecie mogą łączyć się z muzyką w znaczący sposób.”

Sama Taylor Swift nie skomentowała jeszcze oficjalnie tej informacji.

Rekordowy rok 2025: album i dokument

Rok 2025 był dla artystki kolejnym przełomowym okresem. Wokalistka wydała swój dwunasty album studyjny – The Life of a Showgirl – który osiągnął ogromny sukces komercyjny na całym świecie.

Dodatkowo premierę miał miniserial dokumentalny The End of an Era, pokazujący kulisy rekordowej trasy koncertowej The Eras Tour. Produkcja jeszcze bardziej umocniła jej pozycję jako jednej z najważniejszych artystek współczesnej muzyki pop.

Najwięksi artyści świata 2025 według IFPI

W zestawieniu IFPI Global Artist Chart znaleźli się również inni czołowi artyści światowej sceny muzycznej, m.in.:

  • Stray Kids

  • Drake

  • The Weeknd

  • Bad Bunny

  • Kendrick Lamar

  • Morgan Wallen

  • Sabrina Carpenter

  • Billie Eilish

Do zestawienia powróciła także Lady Gaga, która po raz pierwszy od 2020 roku znalazła się w rankingu, zajmując 10. miejsce. W pierwszej dwudziestce ponownie pojawili się również Ed Sheeran, SZA oraz Justin Bieber.

Jak liczony jest tytuł Global Artist of the Year?

Nagroda Global Artist of the Year przyznawana jest na podstawie łącznej światowej sprzedaży artysty lub zespołu w danym roku kalendarzowym. Uwzględnia:

  • streaming,

  • sprzedaż cyfrową (download),

  • nośniki fizyczne (CD, winyle).

Pod uwagę brany jest cały katalog artysty, a nie tylko pojedyncze wydawnictwa.

Szóste zwycięstwo Taylor Swift potwierdza jej niepodważalną dominację na globalnym rynku muzycznym i pokazuje, że jej popularność nie słabnie – wręcz przeciwnie, z roku na rok rośnie.

