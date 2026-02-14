CGM

Taylor Swift chce zablokować znak towarowy „Swift Home”. Spór o nazwę i czcionkę

„Swift Home” produkuje linię produktów pościelowych

Taylor Swift zwróciła się do władz USA o zablokowanie rejestracji znaku towarowego „Swift Home”, który chce zastrzec nowojorska firma Cathay Home. Marka planuje wykorzystać tę nazwę w swojej linii produktów pościelowych.

Zespół prawny artystki twierdzi, że użycie określenia „Swift” oraz charakterystycznej kursywy może wprowadzać klientów w błąd i sugerować powiązanie z gwiazdą popu.

Spór o znak towarowy „Swift Home”

Wniosek o rejestrację znaku został złożony w amerykańskim Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych 11 lutego 2026 roku. Reprezentująca wokalistkę spółka TAS Rights Management LLC wniosła sprzeciw, argumentując, że nazwa i styl graficzny mogą tworzyć „fałszywe skojarzenie” z artystką.

Według prawników Taylor Swift, zastosowana czcionka przypomina charakter pisma znany z jej zastrzeżonego podpisu. Ich zdaniem firma próbuje wykorzystać rozpoznawalność i renomę gwiazdy dla własnych korzyści marketingowych.

Taylor Swift i ochrona marki osobistej

Taylor Swift od lat konsekwentnie zabezpiecza swoją markę. Artystka posiada setki zarejestrowanych znaków towarowych obejmujących jej imię i nazwisko, inicjały, tytuły albumów oraz fragmenty tekstów piosenek.

Federalne znaki towarowe chronią również wykorzystanie jej nazwiska na takich produktach jak odzież, pościel czy kosmetyki. Właśnie dlatego sprawa „Swift Home” może mieć istotne znaczenie prawne i wizerunkowe.

