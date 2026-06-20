Taylor Swift bije rekordy sprzedaży. Nowy uwtór z „Toy Story” podbija listy przebojów

Taylor Swift po raz kolejny udowodniła swoją dominację na rynku muzycznym. Jej najnowszy singiel „I Knew It, I Knew You”, promujący film „Toy Story 5”, utrzymał pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów drugi tydzień z rzędu.

Piosenka osiągnęła imponujący wynik 71 tysięcy jednostek sprzedaży w ciągu zaledwie jednego tygodnia. Dzięki temu artystka ustanowiła najlepszy tygodniowy rezultat dla singla w 2026 roku, wyprzedzając wcześniejszy rekord należący do Harry’ego Stylesa.

Rekordowa sprzedaż singla Taylor Swift

Sukces utworu był możliwy między innymi dzięki ogromnemu zainteresowaniu limitowanymi wydaniami kolekcjonerskimi na płytach CD i winylach. Fani artystki błyskawicznie wykupili przygotowane edycje specjalne, co znacząco wpłynęło na końcowy wynik sprzedażowy.

To także największy tygodniowy wynik sprzedaży singla od czasu premiery utworu „Now And Then” zespołu The Beatles w 2023 roku. Dodatkowo Taylor Swift świętuje już 20. tydzień na szczycie brytyjskiego zestawienia singli w swojej karierze.

Olivia Rodrigo zapisuje się w historii list przebojów

Miniony tydzień okazał się wyjątkowo udany również dla Olivii Rodrigo. Artystka nie tylko zdobyła pierwsze miejsce na liście albumów dzięki nowemu wydawnictwu, ale także umieściła aż trzy utwory w pierwszej piątce zestawienia singli.

Piosenka „stupid song” zadebiutowała na drugim miejscu, „the cure” utrzymała trzecią pozycję, natomiast „drop dead” znalazł się na miejscu piątym. To pierwszy taki sukces wokalistki od kilku lat.

Mundial wpływa na popularność muzyki

Trwające mistrzostwa świata w piłce nożnej wyraźnie odbiły się na notowaniach muzycznych. Oficjalny hymn turnieju „Dai Dai” wykonywany przez Shakirę i Burnę Boya po raz pierwszy znalazł się w czołowej czterdziestce brytyjskiej listy przebojów.

Do zestawienia powrócił również legendarny przebój „Waka Waka (This Time For Africa)”, który ponownie zdobył popularność dzięki piłkarskim emocjom. Wśród utworów związanych z futbolem nie zabrakło także kultowego „Three Lions”.

LE SSERAFIM i Harry Styles również odnoszą sukcesy

Kolejny ważny moment należy do południowokoreańskiej grupy LE SSERAFIM. Zespół po raz pierwszy w swojej karierze znalazł się w brytyjskim Top 40 za sprawą singla „ICONIC BY MISTAKE”.

Z kolei Harry Styles nadal korzysta z ogromnego zainteresowania swoją serią koncertów na stadionie Wembley. Popularność występów sprawiła, że kilka jego starszych utworów ponownie pojawiło się na liście przebojów.

Taylor Swift pozostaje królową światowego popu

Wyniki sprzedaży pokazują, że Taylor Swift niezmiennie należy do najbardziej wpływowych artystek na świecie. Jej najnowszy singiel nie tylko zdobył szczyt list przebojów, ale także ustanowił jeden z najlepszych wyników sprzedażowych ostatnich lat.

Eksperci branży muzycznej podkreślają, że popularność gwiazdy pozostaje na wyjątkowo wysokim poziomie, a kolejne projekty tylko umacniają jej pozycję w światowym show-biznesie.