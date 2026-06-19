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Tax Free i 730 Huncho prezentują nowy singiel „Latamy”. Kolejny banger trafia do sieci

Kolejna współpraca z 730 Huncho

2026.06.19

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Tax Free nie zwalniają tempa. Formacja właśnie zaprezentowała nowy singiel „Latamy”, do którego zaprosiła 730 Huncho. Utwór już od pierwszych godzin po premierze przyciąga uwagę słuchaczy i ma wszystko, czego fani nowoczesnego rapu oczekują od letniego hitu.

„Latamy” łączy melodyjność i mocne rapowe zwrotki

Nowy numer jest kolejnym przykładem charakterystycznego stylu Tax Free. Artyści umiejętnie łączą chwytliwy, melodyjny refren z mocniejszymi, bardziej bezpośrednimi zwrotkami. To właśnie kontrast pomiędzy lekkością melodii a energią rapowych wersów sprawia, że utwór wyróżnia się na tle wielu premier pojawiających się na rynku.

„Latamy” od pierwszego odsłuchu wpada w ucho, a jego dynamiczna konstrukcja utrzymuje uwagę słuchacza do samego końca.

Kolejna współpraca z 730 Huncho

W utworze gościnnie pojawia się 730 Huncho. To już druga współpraca rapera z Tax Free. Wcześniej artyści połączyli siły przy singlu „Delegacja”, który ukazał się w ubiegłym roku.

Wszystko wskazuje na to, że 730 Huncho doskonale odnajduje się w klimacie tworzonym przez Tax Free. Jego zwrotka naturalnie wpisuje się w charakter numeru i stanowi ważny element całej kompozycji.

Za produkcję odpowiada CUZCO$

Warstwę muzyczną singla przygotował CUZCO$, który odpowiada za produkcję utworu. Beat łączy nowoczesne brzmienie z energią charakterystyczną dla współczesnego trapu, tworząc idealne tło dla obu raperów.

Tax Free nie zwalniają tempa

Premiera „Latamy” pokazuje, że Tax Free konsekwentnie rozwijają swój styl i dostarczają słuchaczom kolejne mocne numery. Współpraca z 730 Huncho oraz produkcja CUZCO$ sprawiają, że singiel ma potencjał, by na długo zagościć na playlistach fanów polskiego rapu.

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