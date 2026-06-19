Tax Free i 730 Huncho prezentują nowy singiel „Latamy”. Kolejny banger trafia do sieci

Tax Free nie zwalniają tempa. Formacja właśnie zaprezentowała nowy singiel „Latamy”, do którego zaprosiła 730 Huncho. Utwór już od pierwszych godzin po premierze przyciąga uwagę słuchaczy i ma wszystko, czego fani nowoczesnego rapu oczekują od letniego hitu.

„Latamy” łączy melodyjność i mocne rapowe zwrotki

Nowy numer jest kolejnym przykładem charakterystycznego stylu Tax Free. Artyści umiejętnie łączą chwytliwy, melodyjny refren z mocniejszymi, bardziej bezpośrednimi zwrotkami. To właśnie kontrast pomiędzy lekkością melodii a energią rapowych wersów sprawia, że utwór wyróżnia się na tle wielu premier pojawiających się na rynku.

„Latamy” od pierwszego odsłuchu wpada w ucho, a jego dynamiczna konstrukcja utrzymuje uwagę słuchacza do samego końca.

Kolejna współpraca z 730 Huncho

W utworze gościnnie pojawia się 730 Huncho. To już druga współpraca rapera z Tax Free. Wcześniej artyści połączyli siły przy singlu „Delegacja”, który ukazał się w ubiegłym roku.

Wszystko wskazuje na to, że 730 Huncho doskonale odnajduje się w klimacie tworzonym przez Tax Free. Jego zwrotka naturalnie wpisuje się w charakter numeru i stanowi ważny element całej kompozycji.

Za produkcję odpowiada CUZCO$

Warstwę muzyczną singla przygotował CUZCO$, który odpowiada za produkcję utworu. Beat łączy nowoczesne brzmienie z energią charakterystyczną dla współczesnego trapu, tworząc idealne tło dla obu raperów.

Tax Free nie zwalniają tempa

Premiera „Latamy” pokazuje, że Tax Free konsekwentnie rozwijają swój styl i dostarczają słuchaczom kolejne mocne numery. Współpraca z 730 Huncho oraz produkcja CUZCO$ sprawiają, że singiel ma potencjał, by na długo zagościć na playlistach fanów polskiego rapu.