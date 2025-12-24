CGM

Tau tłumaczy, że nie zdissował Taco Hemingwaya

Raper wyjaśnia, że jego intencją nie było obrażanie kolegi po fachu

Tau tłumaczy, że nie zdissował Taco Hemingwaya

Raper Tau odniósł się do kontrowersji wokół utworu „Wesołych Świąt Taco Hemingway”, w którym wielu słuchaczy dopatrywało się dissu wymierzonego w Taco Hemingwaya. Raper wyjaśnia, że jego intencją nie było obrażanie kolegi po fachu, lecz krytyczna refleksja nad pewnymi zjawiskami w muzyce i kulturze hip-hopowej.

„To nie był diss, tylko komentarz”

Tau podkreśla, że „Wesołych Świąt Taco Hemingway” nie został stworzony jako osobisty atak na Taco Hemingwaya. Według rapera utwór ma charakter krytyczno-refleksyjny, odnosząc się do tego, jak odbierana jest twórczość i przekaz w rapie.

Na Insragramie Tau zaznaczył, że jego intencją nie było obrażanie kogokolwiek, ani wywoływanie konfliktu, lecz podjęcie tematu wartości i odpowiedzialności artystycznej. Raper zaznaczył też, że jego podejście do tworzenia muzyki opiera się na osobistych obserwacjach i przemyśleniach, a nie na wrogości.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez Tau (@tau.bozon)

Co na to Taco Hemingway?

Na ten moment Taco Hemingway nie odniósł się publicznie do interpretacji utworu Tau’a.

