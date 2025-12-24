Tau tłumaczy, że nie zdissował Taco Hemingwaya

Foto: Paweł Frankowski

Raper Tau odniósł się do kontrowersji wokół utworu „Wesołych Świąt Taco Hemingway”, w którym wielu słuchaczy dopatrywało się dissu wymierzonego w Taco Hemingwaya. Raper wyjaśnia, że jego intencją nie było obrażanie kolegi po fachu, lecz krytyczna refleksja nad pewnymi zjawiskami w muzyce i kulturze hip-hopowej.

„To nie był diss, tylko komentarz”

Tau podkreśla, że „Wesołych Świąt Taco Hemingway” nie został stworzony jako osobisty atak na Taco Hemingwaya. Według rapera utwór ma charakter krytyczno-refleksyjny, odnosząc się do tego, jak odbierana jest twórczość i przekaz w rapie.

Na Insragramie Tau zaznaczył, że jego intencją nie było obrażanie kogokolwiek, ani wywoływanie konfliktu, lecz podjęcie tematu wartości i odpowiedzialności artystycznej. Raper zaznaczył też, że jego podejście do tworzenia muzyki opiera się na osobistych obserwacjach i przemyśleniach, a nie na wrogości.