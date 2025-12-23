CGM

Taco Hemingway z historycznym wynikiem. Jego album jest najchętniej słuchaną płytą na całym świecie

Polski raper zdominował najnowsze notowanie najpopularniejszych albumów i utworów Spotify

2025.12.23

opublikował:

Taco Hemingway z historycznym wynikiem. Jego album jest najchętniej słuchaną płytą na całym świecie

Foto: @tacohemingway

Historia dzieje się na naszych oczach

Najnowszy album Taco Hemingwaya zatytułowany Latarnie wszędzie dawno zgasły odniósł bezprecedensowy sukces, zajmując pierwsze miejsce wśród nowych albumów na świecie w premierowy weekend. To wydarzenie, które zapisuje się w historii polskiego rapu i potwierdza globalny zasięg twórczości Filipa Szcześniaka.

Globalny sukces albumu „Latarnie wszędzie dawno zgasły”

Projekt Latarnie wszędzie dawno zgasły okazał się najczęściej odsłuchiwanym nowym albumem na świecie tuż po premierze. Wysokie wyniki streamingowe pokazują, że muzyka Taco Hemingwaya i zaangażowanie polskich fanów mogą czynić cuda.

Spotify i imponujące wyniki streamingowe

W dniach 19-21 grudnia aż 7 utworów z nowej płyty trafiło na globalne listy TOP Songs, rywalizując z największymi światowymi hitami. Album w ciągu pierwszej doby wygenerował miliony odtworzeń, co czyni go jednym z najmocniejszych premierowych wyników w karierze rapera.

Oszałamiający wynik krążka „Latarnie wszędzie dawno zgasły”

Album, który miał swoją premierę 18 grudnia, do tej pory (23.12 godzina 08.00) wykręcił na Spotify blisko 18 milionów wyświetleń (17 903 268). Ten oszałamiający wynik Taco osiągnął bez potężnej promocji – jego krążek ukazał się bez żadnej zapowiedzi.

Historyczny moment dla polskiego rapu

Pierwsze miejsce na świecie to ogromny krok dla całej polskiej sceny hip-hopowej. Sukces Taco Hemingwaya pokazuje, że polskojęzyczny rap może konkurować na globalnym rynku muzycznym i zdobywać uwagę słuchaczy poza granicami kraju. To sygnał, że lokalna scena ma realny wpływ na światowy streaming.

Tagi


Popularne newsy

Tau dissuje Taco Hemingway’a. „Skoro nie ma Boga, wszystko jest bez sensu”
NEWS

Tau dissuje Taco Hemingway’a. „Skoro nie ma Boga, wszystko jest bez sensu”

„Będę prezydentem” Maty słowo po słowie: „Koalicja Obywatelska was wyru**a tak jak was wyru**ał PiS”
NEWS

„Będę prezydentem” Maty słowo po słowie: „Koalicja Obywatelska was wyru**a tak jak was wyru**ał PiS”

Chillwagon wrócił na scenę podczas jubileuszowego koncertu Żabsona
NEWS

Chillwagon wrócił na scenę podczas jubileuszowego koncertu Żabsona

Żabson: „To był najlepszy rok w mojej karierze i w moim życiu”
NEWS

Żabson: „To był najlepszy rok w mojej karierze i w moim życiu”

Epstein Files – nowe zdjęcia ujawniają nazwiska gwiazd. Wśród nich m.in. Mick Jagger
NEWS

Epstein Files – nowe zdjęcia ujawniają nazwiska gwiazd. Wśród nich m.in. Mick Jagger

Ed Sheeran prezentuje spektakularną przemianę na okładce „Men’s Health UK”
NEWS

Ed Sheeran prezentuje spektakularną przemianę na okładce „Men’s Health UK”

Skolim ujawnia, że Marina Łuczenko chciała z nim współpracować. „Pisała do mojego menadżera o numer”
NEWS

Skolim ujawnia, że Marina Łuczenko chciała z nim współpracować. „Pisała do mojego menadżera o numer”

Polecane

CGM
Beata Kozidrak po chorobie o świętach: „Cieszę się, że jestem na tym świecie”

Beata Kozidrak po chorobie o świętach: „Cieszę się, że jestem na tym ś ...

Artystka, która w ostatnich miesiącach zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi

4 godziny temu

CGM
Dave Chappelle żartuje o „straconej szansie z Cassie”  w swoim specjalnym show w Netflixie

Dave Chappelle żartuje o „straconej szansie z Cassie”  w swoim specjal ...

"Cassie zrobiła coś, czego nie życzyłbym mojemu najgorszemu wrogowi"

12 godzin temu

CGM
Urszula Dudziak żegna Michała Urbaniaka: „Będę mu wdzięczna na zawsze”

Urszula Dudziak żegna Michała Urbaniaka: „Będę mu wdzięczna na zawsze”

Poruszające słowa Urszuli Dudziak

13 godzin temu

CGM
Edyta Górniak o dokumencie o Dodzie: „Nie wiem, czy obejrzenie tego filmu jest mi potrzebne”

Edyta Górniak o dokumencie o Dodzie: „Nie wiem, czy obejrzenie tego fi ...

"To fil m.in. dla dziennikarzy, którzy będą zarabiać na tytułach”

13 godzin temu

CGM
Tau dissuje Taco Hemingway’a. „Skoro nie ma Boga, wszystko jest bez sensu”

Tau dissuje Taco Hemingway’a. „Skoro nie ma Boga, wszystko ...

Bez agresji, bez personalnych wyzwisk, ale z wyraźną krytyką przekazu

15 godzin temu

CGM
Nie masz prezentu na święta? Lisek dostarczy powieść Wojtka Sokoła nawet w 15 minut jako prezent „last minute”

Nie masz prezentu na święta? Lisek dostarczy powieść Wojtka Sokoła naw ...

„Wesołych Świąt od jutra dostępne praktycznie od ręki

16 godzin temu