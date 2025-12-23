Taco Hemingway z historycznym wynikiem. Jego album jest najchętniej słuchaną płytą na całym świecie

Foto: @tacohemingway

Historia dzieje się na naszych oczach

Najnowszy album Taco Hemingwaya zatytułowany Latarnie wszędzie dawno zgasły odniósł bezprecedensowy sukces, zajmując pierwsze miejsce wśród nowych albumów na świecie w premierowy weekend. To wydarzenie, które zapisuje się w historii polskiego rapu i potwierdza globalny zasięg twórczości Filipa Szcześniaka.

Globalny sukces albumu „Latarnie wszędzie dawno zgasły”

Projekt Latarnie wszędzie dawno zgasły okazał się najczęściej odsłuchiwanym nowym albumem na świecie tuż po premierze. Wysokie wyniki streamingowe pokazują, że muzyka Taco Hemingwaya i zaangażowanie polskich fanów mogą czynić cuda.

Spotify i imponujące wyniki streamingowe

W dniach 19-21 grudnia aż 7 utworów z nowej płyty trafiło na globalne listy TOP Songs, rywalizując z największymi światowymi hitami. Album w ciągu pierwszej doby wygenerował miliony odtworzeń, co czyni go jednym z najmocniejszych premierowych wyników w karierze rapera.

Oszałamiający wynik krążka „Latarnie wszędzie dawno zgasły”

Album, który miał swoją premierę 18 grudnia, do tej pory (23.12 godzina 08.00) wykręcił na Spotify blisko 18 milionów wyświetleń (17 903 268). Ten oszałamiający wynik Taco osiągnął bez potężnej promocji – jego krążek ukazał się bez żadnej zapowiedzi.

Historyczny moment dla polskiego rapu

Pierwsze miejsce na świecie to ogromny krok dla całej polskiej sceny hip-hopowej. Sukces Taco Hemingwaya pokazuje, że polskojęzyczny rap może konkurować na globalnym rynku muzycznym i zdobywać uwagę słuchaczy poza granicami kraju. To sygnał, że lokalna scena ma realny wpływ na światowy streaming.