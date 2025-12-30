Tau pisze o najtrudniejszym czasie w swoim życiu: „Zdradzę Wam tylko, że ledwo przetrwałem”

Foto: Facebook Tau

Tau wrócił do aktywności muzycznej po półrocznej przerwie i podzielił się z fanami refleksjami na temat osobistych trudności. W poście na Facebooku artysta zdradził, że ostatnie miesiące były dla niego bardzo wymagające:

„To był najtrudniejszy czas w moim życiu i ledwo przetrwałem. Nie mogę opowiedzieć wszystkiego, bo musiałbym wskazywać ludzi, a ja nie jestem sędzią.”

Tau podkreślił, że w tym okresie intensywnie przemyślał swoje doświadczenia, filtrując je przez własne wartości i wiarę, co stanie się podstawą jego nowego materiału muzycznego.

„Wesołych Świąt Taco Hemingwaya” – subtelny komentarz

Kilka dni temu raper wywołał kontrowersje numerem „Wesołych Świąt Taco Hemingwaya”, który wiele osób odebrało jako diss skierowany w stronę Taco Hemingwaya. Tau zaznacza jednak, że utwór nie miał charakteru osobistego ataku. W kawałku raper komentuje raczej przekaz i wartości muzyki, zwracając uwagę na wpływ twórczości na emocje odbiorców.

W numerze pojawiają się fragmenty takie jak:

„Przekonałeś mnie, że życie nie ma sensu,

Dla mnie to bezcenna wiedza, zachowam ją w sercu.

Chciałem się odwdzięczyć, ale umiem tylko w te piosenki…”

Tau wyjaśnia, że jego celem była refleksja nad wartością przekazu artystycznego, a nie wywołanie konfliktu czy wrogości wobec innego rapera.

Tau zapowiada nowy album

W poście na Facebooku Tau zapowiedział nowy album, który ma powstać z przetworzonych przez niego doświadczeń i przefiltrowanych przez Ewangelię. Raper zapowiada, że wkrótce ukaże się pierwszy singiel z teledyskiem.