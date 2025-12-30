Tau pisze o najtrudniejszym czasie w swoim życiu: „Zdradzę Wam tylko, że ledwo przetrwałem”

Foto: Facebook Tau
Tau wrócił do aktywności muzycznej po półrocznej przerwie i podzielił się z fanami refleksjami na temat osobistych trudności. W poście na Facebooku artysta zdradził, że ostatnie miesiące były dla niego bardzo wymagające:
„To był najtrudniejszy czas w moim życiu i ledwo przetrwałem. Nie mogę opowiedzieć wszystkiego, bo musiałbym wskazywać ludzi, a ja nie jestem sędzią.”
Tau podkreślił, że w tym okresie intensywnie przemyślał swoje doświadczenia, filtrując je przez własne wartości i wiarę, co stanie się podstawą jego nowego materiału muzycznego.
„Wesołych Świąt Taco Hemingwaya” – subtelny komentarz
Kilka dni temu raper wywołał kontrowersje numerem „Wesołych Świąt Taco Hemingwaya”, który wiele osób odebrało jako diss skierowany w stronę Taco Hemingwaya. Tau zaznacza jednak, że utwór nie miał charakteru osobistego ataku. W kawałku raper komentuje raczej przekaz i wartości muzyki, zwracając uwagę na wpływ twórczości na emocje odbiorców.
W numerze pojawiają się fragmenty takie jak:
„Przekonałeś mnie, że życie nie ma sensu,
Dla mnie to bezcenna wiedza, zachowam ją w sercu.
Chciałem się odwdzięczyć, ale umiem tylko w te piosenki…”
Tau wyjaśnia, że jego celem była refleksja nad wartością przekazu artystycznego, a nie wywołanie konfliktu czy wrogości wobec innego rapera.
Tau zapowiada nowy album
W poście na Facebooku Tau zapowiedział nowy album, który ma powstać z przetworzonych przez niego doświadczeń i przefiltrowanych przez Ewangelię. Raper zapowiada, że wkrótce ukaże się pierwszy singiel z teledyskiem.
Drodzy Słuchacze,
Nie było mnie w mediach pół roku i wielokrotnie pytaliście się co się ze mną dzieje. Powiem Wam szczerze, że to był najtrudniejszy czas w moim życiu i gdybym Wam opowiedział go ze szczegółami, to bylibyście zdumieni, a może nawet rozgniewani i rozgoryczeni. Zdradzę Wam tylko, że ledwo przetrwałem.
Nie mogę jednak tego zrobić, bo musiałbym pokazywać palcem ludzi, a ja nie jestem sędzią.
Poza tym:
,,Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym.” [Ef 4,29-30]
W zamian za to przeprocesuję to wszystko co się wydarzyło w mojej głowie, przefiltruję przez Ewangelię i dostarczę Wam to co umiem robić najlepiej – czyli moją nową płytę.
T
aką, która będzie dodawała Wam wiary i nadziei w to, że życie z Bogiem i życie wartościami ma najgłębszy sens.
Już wkrótce pierwszy singiel wraz z teledyskiem.
Dziękuję, że nadal ze mną jesteście. Bądźcie czujni i obserwujcie moje profile. Potrzebuję Waszego wsparcia.
Szczęśliwego Nowego Roku,
Tau