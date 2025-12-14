Tate McRae niech chciała zagrać Britney Spears w jej filmie biograficznym

fot. Charlie Denis

Tate McRae jednoznacznie odniosła się do spekulacji dotyczących jej potencjalnego udziału w filmie biograficznym o Britney Spears. Kanadyjska wokalistka jasno podkreśliła, że nie widzi siebie w roli ikony popu, mimo licznych porównań do młodej Britney, które od lat pojawiają się w mediach.

Film biograficzny o Britney Spears coraz bliżej

W listopadzie 2024 roku potwierdzono, że reżyser Jon M. Chu stanie za kamerą ekranizacji autobiografii Britney Spears The Woman in Me z 2023 roku. Produkcja już teraz budzi ogromne zainteresowanie fanów na całym świecie, a jednym z najczęściej poruszanych tematów pozostaje obsada głównej roli.

Choć proces castingowy nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony, nazwisko Tate McRae szybko pojawiło się wśród fanowskich typów do zagrania młodej Britney Spears.

Tate McRae: „To nie jest rola dla mnie”

W najnowszym wywiadzie Tate McRae stanowczo ucięła spekulacje. Artystka przyznała, że zanim w ogóle pomyślałaby o aktorstwie, musiałaby przejść solidne przygotowanie.

Podkreśliła również, że nie uważa się za osobę podobną do Britney Spears, ani pod względem wyglądu, ani głosu. Jej zdaniem takie porównania są mocno na wyrost i niekoniecznie uzasadnione.

Porównania do Britney Spears – komplement czy ciężar?

Tate McRae od dawna mierzy się z porównaniami do „Księżniczki Popu”, głównie ze względu na taneczny styl występów i sceniczną charyzmę. Sama artystka podchodzi do tego z dystansem, podkreślając, że Britney Spears to absolutny wzorzec, do którego nie da się nikogo realnie porównać.

Dla McRae takie zestawienia są bardziej formą uznania niż rzeczywistym odzwierciedleniem jej artystycznej drogi.

Nowy album Tate McRae i sukces trasy koncertowej

W tym samym czasie Tate McRae skupia się na własnej karierze muzycznej. Jej trzeci album studyjny So Close to What spotkał się z bardzo dobrym odbiorem, a zakończona niedawno trasa Miss Possessive Tour tylko umocniła jej pozycję na globalnej scenie pop.

Szczególnym momentem koncertów był utwór Purple Lace Bra, który – jak sama przyznaje – wywoływał ogromne emocje zarówno u niej, jak i u fanów pod sceną.

Tate McRae stawia na muzykę, nie kino

Choć nazwisko Tate McRae pojawia się w kontekście wielkich popkulturowych projektów, artystka jasno daje do zrozumienia, że jej priorytetem pozostaje muzyka, a nie kariera aktorska. Film o Britney Spears nadal pozostaje wielką niewiadomą pod względem obsady, ale jedno jest pewne – Tate McRae nie zamierza brać udziału w tym wyścigu.