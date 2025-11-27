CGM

Takiej Joanny Brodzik jeszcze nie widzieliście. Aktorka w hip-hopowym teledysku

Aktorka łączy siły z hip-hopowcami

2025.11.27

Takiej Joanny Brodzik jeszcze nie widzieliście. Aktorka w hip-hopowym teledysku

Tego nikt się nie spodziewał! Joanna Brodzik – jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek – pojawia się w… hip-hopowym teledysku Postęp Grupy. Czarno-białe kadry, mroczny las i Brodzik w zupełnie nowej, zaskakującej roli. Internet już huczy: „To naprawdę ona?!?”

Spotkanie dwóch światów – i to jakie!

Wszystko zaczęło się podczas nagrań audiobooka pierwszego tomu powieści Kalejdoskopy. Ból, autorstwa Joanny Brodzik i Mariki Krajniewskiej. W studiu okazało się, że raperzy z Postęp Grupa pracują nad numerem o identycznym tytule jak jeden z rozdziałów: „Bagno”. Brzmiało to jak znak – i szybko przerodziło się we wspólny projekt.

Utwór „Bagno” znalazł się w audiobooku, a scenariusz teledysku powstał z inspiracji tekstem Kalejdoskopów. Po raz pierwszy świat literatury pięknej zaplótł się z rapem!

Dziś, razem z premierą teledysku, startuje także sprzedaż audiobooka Kalejdoskopy. Ból.

Brodzik w roli, jakiej nikt nie przewidział

W klipie aktorka pojawia się jako jedna z tajemniczych Przewodniczek, w klimacie bliższym mrocznemu, surowemu noir niż wizerunkowi, z jakim zwykle była kojarzona. U jej boku widzimy Marikę Krajniewską, a także Jacka Bończyka i Kubę Dyniewicza – udzielających swoich głosów w audiobooku, a w teledysku wcielających się w wbijające w fotel role Bestii i Wilka.

„Bagno” to surowy, bezkompromisowy numer o pułapkach miasta i cienkiej granicy między zabawą a autodestrukcją. Postęp Grupa serwuje mocne wersy, a wizualna oprawa przejmująco podkręca klimat. Zobacz, jak Joanna Brodzik odnajduje się w świecie rapu.

 

