Tajemnicza Tesla Cybertruck Maty zauważona w Polsce

Na polskich ulicach pojawił się Tesla Cybertruck oklejony grafiką nawiązującą do Maty

2025.10.30

Tajemnicza Tesla Cybertruck Maty zauważona w Polsce

Na polskich ulicach pojawił się Tesla Cybertruck oklejony grafiką nawiązującą do Maty. Pojazd wzbudził duże zainteresowanie w mediach społecznościowych, a jego zdjęcia szybko trafiły do sieci. Wciąż nie wiadomo, czy auto należy prywatnie do Maty, czy jest elementem większej kampanii promocyjnej.

Cybertruck Maty we Wrocławiu

Pierwsze zdjęcia samochodu pojawiły się po tym, jak użytkownicy zauważyli go we Wrocławiu. Na pojeździe znajduje się napis #Mata20240, identyczny z motywem użytym przez artystę jako zdjęcie profilowe w mediach społecznościowych. To kolejny element budujący atmosferę tajemniczości wokół nadchodzącej działalności artysty.

Związek z trasą koncertową 2040 Tour

Obserwatorzy sugerują, że pojazd może mieć związek z trasą koncertową 2040 Tour, która rozpoczyna się właśnie we Wrocławiu. Mata na swoich Instastories napisał: „Pora podbić świat”, jednocześnie chwaląc się ponad 3 milionami słuchaczy na Spotify. To może być przedsmak nowej promocji lub wizualnej kampanii artystycznej.

