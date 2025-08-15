Taco Hemingway na scenie podczas koncertu Bedoesa 2115

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography
W Poznaniu trwa pierwsza edycja BitterSweet Festivalu. Jedną z gwiazd, które pojawiły się dziś na scenie, był Bedoes 2115, który przyjechał do Poznania z projektem specjalnym. Raper zaskoczył w trakcie swojego koncertu fanów, zapraszając na scenę Taco Hemingwaya. Panowie wykonali wspólnie „Dresscode” z albumu „Rodzinny interes” 2115.
Taco i Bedoes wykonali „Dresscode”
No właśnie – czy obecność Filipa na koncercie Borysa to niespodzianka? Część fanów publikuje gorzkie komentarze w rodzaju „a u Quebo nie mógł”. Oczywiście Taco miał zakontraktowany na ten rok tylko jeden występ, ale to właśnie koncert, który ma zagrać jutro na głównej scenie imprezy. W takiej sytuacji organizatorom na pewno nie przeszkadzało, że artysta dołączył do Bedoesa podczas drugiego dnia ich festiwalu.
Oczywiście otwartą kwestią pozostaje to, czy skoro Taco nie wystąpił u Quebo, to czy jutro możemy spodziewać się w Poznaniu Quebonafide? Odpowiedź na to pytanie poznamy w sobotę wieczorem.
@xmellisonant TACO GOŚCIEM U BEDOESA ‼️🚨 #bittersweet #bittersweetfestival #bittersweetpoznan ##bedoes2115##tacohemingway@@BitterSweet Music Festival@@bedoes2115 ♬ dźwięk oryginalny – xmellisonant
@20innocent30 Kto się tego spodziewał⁉️ #tacohemingway @bedoes2115 #b#bedoes2115b#bedoesv#viralb#bittersweetp#poznan2#2115d#dcd#dlaciebief#fy ♬ dźwięk oryginalny – Szymon Fuchs
@xrokxsi47 BOZE😭😭😭 #tacohemingway #bittersweetfestival #bedoes #poznan #fpy ♬ dźwięk oryginalny – roksi🫶
@xmellisonant minął rok a on dalej taki piękny.. 😩💗 #bittersweet #bittersweetfestival #bittersweetpoznan #bedoes2115 #tacohemingway @bedoes2115 @BitterSweet Music Festival ♬ dźwięk oryginalny – xmellisonant