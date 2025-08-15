Taco Hemingway na scenie podczas koncertu Bedoesa 2115

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

W Poznaniu trwa pierwsza edycja BitterSweet Festivalu. Jedną z gwiazd, które pojawiły się dziś na scenie, był Bedoes 2115, który przyjechał do Poznania z projektem specjalnym. Raper zaskoczył w trakcie swojego koncertu fanów, zapraszając na scenę Taco Hemingwaya. Panowie wykonali wspólnie „Dresscode” z albumu „Rodzinny interes” 2115.

Taco i Bedoes wykonali „Dresscode”

No właśnie – czy obecność Filipa na koncercie Borysa to niespodzianka? Część fanów publikuje gorzkie komentarze w rodzaju „a u Quebo nie mógł”. Oczywiście Taco miał zakontraktowany na ten rok tylko jeden występ, ale to właśnie koncert, który ma zagrać jutro na głównej scenie imprezy. W takiej sytuacji organizatorom na pewno nie przeszkadzało, że artysta dołączył do Bedoesa podczas drugiego dnia ich festiwalu.

Oczywiście otwartą kwestią pozostaje to, czy skoro Taco nie wystąpił u Quebo, to czy jutro możemy spodziewać się w Poznaniu Quebonafide? Odpowiedź na to pytanie poznamy w sobotę wieczorem.