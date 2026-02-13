T.Love ogłosił ważną zmianę w zespole: „Nie możemy się doczekać, kiedy będziemy mogli zaprezentować Wam tę nową energię na koncertach”

Foto: @ishootmusic

Zespół T.Love poinformował fanów o ważnej zmianie personalnej. Do składu oficjalnie dołącza Aleksander Orłowski, który zastąpi wieloletniego perkusistę grupy. Muzycy nie kryją entuzjazmu i zapowiadają „nową energię” podczas nadchodzących koncertów.

Aleksander Orłowski nowym perkusistą T.Love

W komunikacie opublikowanym na Instagramie zespół podkreślił, że Olek to muzyk z ogromnym doświadczeniem scenicznym i studyjnym. Współpracował m.in. z:

Kazik

Smolik / Kev Fox

The Dumplings

Męskie Granie (Orkiestra Orkiestr 2019/2024)

WaluśKraksaKryzys

Magnificent Muttley

Jak czytamy w oświadczeniu, Orłowski „totalnie czuje flow zespołu” i doskonale uzupełnia brzmienie T.Love. Po serii prób muzycy są gotowi zaprezentować fanom nową odsłonę grupy podczas koncertów.

Aleksander Orłowski zastępuje Sidney Polak, który był jednym z filarów zespołu przez 35 lat. Informacja o jego odejściu wywołała ogromne poruszenie w środowisku muzycznym.

Perkusista ujawnił w wywiadzie, że decyzję o zakończeniu współpracy otrzymał w formie SMS-a od Muniek Staszczyk. Według Polaka powodem miały być dawne konflikty pozamuzyczne oraz „dobro zespołu”. Sam muzyk przyznał, że nie rozumie tej argumentacji, zwłaszcza że wcześniej zapewniano go o dalszej współpracy przy promocji nowej płyty.

Nowa płyta „Orajt” bez Sidneya Polaka

Choć Sidney Polak nagrał partie perkusji na nadchodzący album „Orajt”, którego premiera zaplanowana jest na marzec 2026 roku, nie będzie już koncertował z zespołem. Fani poznali już single promujące wydawnictwo: „Mimo wszystko”, „Orajt”, „Buty” oraz „Księżyc nad Rakowcem”.

Muzyk przyznał, że po reaktywacji zespołu zmieniła się atmosfera pracy oraz kierunek artystyczny, z którym nie zawsze mógł się utożsamiać. Wspomniał również, że jego abstynencja i otwarte wyrażanie opinii mogły wpływać na relacje w grupie.

Nowy etap w karierze Sidneya Polaka

Po rozstaniu z T.Love Sidney Polak rozwija inne projekty muzyczne. Współpracuje m.in. z Janem Benedkiem w projekcie BNDK, a na początku 2026 roku ukaże się utwór „Jestem z Polski”, który pierwotnie był proponowany T.Love.

Artysta ma na koncie trzy solowe albumy oraz bogate doświadczenie producenckie, w tym współpracę z Pezetem.

Zmiana perkusisty w T.Love otwiera nowy rozdział w historii zespołu. Fani z jednej strony żegnają Sidneya Polaka, z drugiej – z ciekawością czekają na koncerty z Aleksandrem Orłowskim i nową energię na scenie.