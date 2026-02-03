T.I. ogłasza, że kończy karierę muzyczną po wydaniu kolejnego albumu

foto: mat. pras.

Amerykański raper i producent, ogłosił, że jego nadchodzący album „Kill The King” będzie ostatnim projektem w jego karierze muzycznej. Informację tę artysta przekazał podczas Gali Grammy 2026, rozmawiając z mediami na czerwonym dywanie u boku żony, Tiny.

„To błogosławieństwo i czas, by poświęcić się rodzinie”

T.I. podkreślił, że decyzja o zakończeniu kariery wynika z chęci poświęcenia się innym obszarom życia.

„To błogosławieństwo, człowieku. ‚Let Em Know’, wyprodukowane przez Pharrella. Mój pierwszy singiel z mojego ostatniego albumu. To koniec. Powinni o tym wiedzieć. Mówiłem to wcześniej. Czas.”

Raper dodał, że planuje spędzać więcej czasu w domu z rodziną i wnukami, korzystając z talentów, które – jak twierdzi – zostały mu dane przez Boga.

„Myślę, że mam wiele darów, które dał mi Bóg, na które mogę poświęcić więcej uwagi i spędzać więcej czasu w domu z rodziną i wnukami.”

Singiel „Let Em Know” i album „Kill The King”

W tym miesiącu T.I. wypuścił „Let Em Know”, wyprodukowany przez Pharrella, jako pierwszy singiel zapowiadający album „Kill The King”. Artysta pracował nad tym projektem od kilku lat, jednak nadal nie ujawnił oficjalnej daty premiery całego albumu.

Już w 2023 roku T.I. w rozmowie z TMZ mówił o ryzyku związanym z przyjęciem tytułu „King of the South”:

„Czuję, że przydomek King of the South jest bardzo egoistyczny, samouwielbiający i jest to persona, która wchodzi do pokoju, zanim pojawię się fizycznie. Big Boi ostrzegł mnie o przed tym tytuł, gdy wchodziłem na scenę. Powiedział: ‚Brzmi fajnie, podoba mi się, ale zrozum, że gdy jesteś królem, stawiasz sobie wielki celownik na plecach. Nie możesz oczekiwać żadnych przysług. Życie to gra w szachy, a jej nazwa to Kill The King. Na to się przygotowujesz.’”

Zapowiedzi wcześniejszych planów zakończenia kariery

T.I. sygnalizował chęć przejścia na emeryturę już w poprzednich latach. Podczas koncertu 96.1 The Beat’s Jingle Ball w 2024 roku ogłosił, że będzie to jego ostatnie wystąpienie na żywo:

„Dziękuję wszystkim za bycie na moim ostatnim koncercie. Nie potrzebuję już pieniędzy i nie będę już występować. Nie chcę tego robić więcej.”

Decyzja T.I. kończy ponad 20-letnią karierę jednego z najbardziej wpływowych artystów hip-hopu południowych Stanów Zjednoczonych.