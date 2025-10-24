Szukaj
CGM

„Szkoda, że nareszcie” – poruszający film o Jacku „Budyniu” Szymkiewiczu wkrótce w kinach

Film o liderze Pogodno - opowieść o artyście pełnym sprzeczności

2025.10.24

opublikował:

„Szkoda, że nareszcie” – poruszający film o Jacku „Budyniu” Szymkiewiczu wkrótce w kinach

31 października do kin w całej Polsce trafi film „Szkoda, że nareszcie” – poruszający dokument poświęcony Jackowi „Budyniowi” Szymkiewiczowi, charyzmatycznemu liderowi zespołów Pogodno i Babu Król. W produkcji Sebastiana Juszczyka występują m.in. Katarzyna Nosowska, Monika Brodka, Krzysztof Zalewski i Czesław Mozil, którzy wspominają przyjaciela z ogromnym wzruszeniem.

Kim był Budyń?

Jacek „Budyń” Szymkiewicz był artystą totalnym – wokalistą, autorem tekstów, poetą i współtwórcą niepowtarzalnych projektów muzycznych. Współpracował z takimi postaciami jak Katarzyna Nosowska, Brodka, Krzysztof Zalewski czy Czesław Mozil. Łączył w sobie bunt i wrażliwość, energię i refleksyjność. Jego muzyka była szczera, bezkompromisowa i autentyczna – tak jak on sam.

„Szkoda, że nareszcie” – szczery portret artysty i człowieka

Film Sebastiana Juszczyka „Szkoda, że nareszcie” to nie tylko biografia muzyka, lecz także głęboka opowieść o zdrowiu psychicznym, uzależnieniu i twórczości – sile, która potrafi zarówno uzdrawiać, jak i ranić.

Reżyser, który przez dziesięć lat przyjaźnił się z Budyniem, wspomina:

„Każda jego relacja była inna, ale zawsze intensywna. Jacek patrzył na człowieka tak, że ten czuł się w centrum wszechświata.”

Juszczyk zdradza też, że pomysł na film narodził się po realizacji ostatniego teledysku artysty – mokumentu, który Budyń wymyślił dosłownie chwilę przed śmiercią.

„Jak go montowaliśmy, Jacek zostawił mi całe know-how: 'to pokaż, tego nie’. Gdy zmarł, wiedziałem, że zrobię ten film. Nie od razu. Musiało to odczekać. Trzy lata pracy – długa, oczyszczająca droga.”

Produkcja bez filtrów – jak Jacek Szymkiewicz

Producent filmu, Marcin Macuk, podkreśla, że celem twórców było oddanie prawdy o Budyniu – bez pomników i upiększania.

„Chcieliśmy, żeby ten film był taki, jak Jacek zrobiłby go o sobie. Bezkompromisowy, szczery, szorstki. On by się przecież na pomnik wysikał.”

Macuk dodaje:

„Budyń był człowiekiem o ogromnym sercu, ale też bez autocenzury. Potrafił mówić wprost, nawet jeśli kosztowało go to akceptację mainstreamu. Po spotkaniu z nim zawsze zostawało coś trwałego.”

Wspomnienia przyjaciół – Nosowska, Brodka, Mozil, Zalewski

W ramach promocji filmu, na profilach Millennium Docs Against Gravity pojawią się osobiste wspomnienia przyjaciół Budynia. O jego poczuciu humoru, czułości i artystycznej odwadze opowiedzą Monika Brodka, Katarzyna Nosowska, Czesław Mozil i Krzysztof Zalewski.

Ich relacje pokazują, jak głęboki wpływ miał na ludzi, z którymi tworzył i przyjaźnił się przez lata.

Premiera filmu „Szkoda, że nareszcie”

Film „Szkoda, że nareszcie” trafi do kin w całej Polsce 31 października 2025 roku. To wzruszający hołd dla jednego z najbardziej wyjątkowych artystów polskiej sceny muzycznej.

Tagi


Popularne newsy

Polski producent, współpracujący z członkami Wu Tang Clanu brutalnie pobity w barze
NEWS

Polski producent, współpracujący z członkami Wu Tang Clanu brutalnie pobity w barze

Tede „robi” z Marcina Millera Nate Dogga i dissuje Mesa w dniu premiery jego albumu
NEWS

Tede „robi” z Marcina Millera Nate Dogga i dissuje Mesa w dniu premiery jego albumu

„Skoro masz uszy, może czas ich użyć?”- mamy cały tekst dissu Tedego i Marcina Millera na Mesa
NEWS

„Skoro masz uszy, może czas ich użyć?”- mamy cały tekst dissu Tedego i Marcina Millera na Mesa

Robert RS77 skazany na 15 lat więzienia. Kolega Jongmana miał kieroewać zorganizowaną grupą przestępczą
NEWS

Robert RS77 skazany na 15 lat więzienia. Kolega Jongmana miał kieroewać zorganizowaną grupą przestępczą

Tede wręcza Mesowi mandacik, za „przekroczenie drętwości”
NEWS

Tede wręcza Mesowi mandacik, za „przekroczenie drętwości”

Kim Kardashian ma tętniaka mózgu. Winny ma być Kanye West
NEWS

Kim Kardashian ma tętniaka mózgu. Winny ma być Kanye West

Quebo przeprasza swoich fanów: „Rozumiemy Wasze rozczarowanie i jesteśmy Wam winni wyjaśnienia, po raz kolejny”
NEWS

Quebo przeprasza swoich fanów: „Rozumiemy Wasze rozczarowanie i jesteśmy Wam winni wyjaśnienia, po raz kolejny”

Polecane

CGM
Sokół zagniótł staropolskiego piernika wcześniej i życzy wszystkim wesołych świąt

Sokół zagniótł staropolskiego piernika wcześniej i życzy wszystkim wes ...

Wojtek Sokół obchodzi w tym roku święta w październiku

34 minuty temu

CGM
Virtual Punx z nowym mixtapem. Wśród gości Hellfield z CrackHouse

Virtual Punx z nowym mixtapem. Wśród gości Hellfield z CrackHouse

Na płycie gościnnie m.in. Skolim

54 minuty temu

CGM
Zalia i Fukaj przejmują swoje piosenki

Zalia i Fukaj przejmują swoje piosenki

Dwa muzyczne światy na jednej scenie

2 godziny temu

CGM
Ten Typ Mes z nowym albumem „Bukowski” – wydanym równo 20 lat po debiucie rapera

Ten Typ Mes z nowym albumem „Bukowski” – wydanym rów ...

Mes świętuje 20-lecie kariery nowym wydawnictwem

2 godziny temu

CGM
Giatrzysta Kiss pochowany. Rodzina spełniła jego ostatnią wolę

Giatrzysta Kiss pochowany. Rodzina spełniła jego ostatnią wolę

Ostatnia droga Ace’a Frehleya

6 godzin temu

CGM
Będzie dokument o Fyre Festival 2?

Będzie dokument o Fyre Festival 2?

Billy McFarland wraca z nowym projektem

8 godzin temu