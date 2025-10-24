„Szkoda, że nareszcie” – poruszający film o Jacku „Budyniu” Szymkiewiczu wkrótce w kinach

31 października do kin w całej Polsce trafi film „Szkoda, że nareszcie” – poruszający dokument poświęcony Jackowi „Budyniowi” Szymkiewiczowi, charyzmatycznemu liderowi zespołów Pogodno i Babu Król. W produkcji Sebastiana Juszczyka występują m.in. Katarzyna Nosowska, Monika Brodka, Krzysztof Zalewski i Czesław Mozil, którzy wspominają przyjaciela z ogromnym wzruszeniem.

Kim był Budyń?

Jacek „Budyń” Szymkiewicz był artystą totalnym – wokalistą, autorem tekstów, poetą i współtwórcą niepowtarzalnych projektów muzycznych. Współpracował z takimi postaciami jak Katarzyna Nosowska, Brodka, Krzysztof Zalewski czy Czesław Mozil. Łączył w sobie bunt i wrażliwość, energię i refleksyjność. Jego muzyka była szczera, bezkompromisowa i autentyczna – tak jak on sam.

„Szkoda, że nareszcie” – szczery portret artysty i człowieka

Film Sebastiana Juszczyka „Szkoda, że nareszcie” to nie tylko biografia muzyka, lecz także głęboka opowieść o zdrowiu psychicznym, uzależnieniu i twórczości – sile, która potrafi zarówno uzdrawiać, jak i ranić.

Reżyser, który przez dziesięć lat przyjaźnił się z Budyniem, wspomina:

„Każda jego relacja była inna, ale zawsze intensywna. Jacek patrzył na człowieka tak, że ten czuł się w centrum wszechświata.”

Juszczyk zdradza też, że pomysł na film narodził się po realizacji ostatniego teledysku artysty – mokumentu, który Budyń wymyślił dosłownie chwilę przed śmiercią.

„Jak go montowaliśmy, Jacek zostawił mi całe know-how: 'to pokaż, tego nie’. Gdy zmarł, wiedziałem, że zrobię ten film. Nie od razu. Musiało to odczekać. Trzy lata pracy – długa, oczyszczająca droga.”

Produkcja bez filtrów – jak Jacek Szymkiewicz

Producent filmu, Marcin Macuk, podkreśla, że celem twórców było oddanie prawdy o Budyniu – bez pomników i upiększania.

„Chcieliśmy, żeby ten film był taki, jak Jacek zrobiłby go o sobie. Bezkompromisowy, szczery, szorstki. On by się przecież na pomnik wysikał.”

Macuk dodaje:

„Budyń był człowiekiem o ogromnym sercu, ale też bez autocenzury. Potrafił mówić wprost, nawet jeśli kosztowało go to akceptację mainstreamu. Po spotkaniu z nim zawsze zostawało coś trwałego.”

Wspomnienia przyjaciół – Nosowska, Brodka, Mozil, Zalewski

W ramach promocji filmu, na profilach Millennium Docs Against Gravity pojawią się osobiste wspomnienia przyjaciół Budynia. O jego poczuciu humoru, czułości i artystycznej odwadze opowiedzą Monika Brodka, Katarzyna Nosowska, Czesław Mozil i Krzysztof Zalewski.

Ich relacje pokazują, jak głęboki wpływ miał na ludzi, z którymi tworzył i przyjaźnił się przez lata.

Premiera filmu „Szkoda, że nareszcie”

Film „Szkoda, że nareszcie” trafi do kin w całej Polsce 31 października 2025 roku. To wzruszający hołd dla jednego z najbardziej wyjątkowych artystów polskiej sceny muzycznej.