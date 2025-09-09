Szukaj
System Of A Down w 2026 r. w Polsce

Zespół przyjedzie do nas po niemal dekadzie przerwy.

2025.09.09

opublikował:

System Of A Down w 2026 r. w Polsce

foto: Karol Makurat / tarakum.pl

To już niemal 10 lat od ostatniego koncertu System Of A Down w Polsce. Zespół gościł u nas ostatnim razem w czerwcu 2017 r. SOAD odwiedzili wówczas Tauron Arenę Kraków. Kolejna wizyta była zaplanowana na 2020 r., ale wówczas na drodze stanęła pandemia. Oby teraz wszystko poszło zgodnie z planem.

System Of A Down na jednym z polskich stadionów

Gdzie i kiedy wystąpi w Polsce System Of A Down? Tego dowiemy się w najbliższych dniach. Zespół szykuje się do ogłoszenia trasy stadionowej po Europie. Wiemy już, że w rozpisce znajdzie się jeden z polskich obiektów, ponieważ Live Nation promuje już wydarzenie kampanią outdoorową. Pozostaje jedynie czekać na szczegóły.

Niestety, trasa koncertowa nie oznacza, że grupa szykuje nowy materiał. Pod tym względem nie zmienia się nic – muzycy nie są w stanie dogadać się w kwestii premierowej muzyki.

