System Of A Down szukali zastępstwa dla swojego wokalisty. Grupa prawie wymieniła Serja Tankiana

foto: Karol Makurat / tarakum.pl

Dlaczego zespół rozważał zastąpienie Tankiana?

W wywiadzie dla podcastu On The Record Daron Malakian, gitarzysta i wokalista System Of A Down, zdradził kulisy poszukiwań potencjalnego zastępcy Serja Tankiana. Pomysł ten narodził się w 2017 roku, kiedy Tankian – zniechęcony do tras koncertowych – zaproponował kolegom, by kontynuowali działalność bez niego.

Jak się później okazało, zespół przez krótki czas faktycznie testował kilku kandydatów. Malakian podkreślił jednak, że choć wybrany wokalista „brzmiał dobrze”, to całość nie miała duszy zespołu.

„Dla mnie System Of A Down to nasza czwórka. Jeśli jednego z nas brakuje, to to już nie jest System, który chcę współtworzyć” – powiedział Daron.

Malakian: „Nie chcę patrzeć w lewo i widzieć kogoś innego”

Wbrew popularnemu przekonaniu, to Daron Malakian był najbardziej przeciwny zastąpieniu Serja. Przyznał, że choć idea została chwilowo rozważona, to szybko została porzucona. Zespół nigdy nie wszedł w ten proces głęboko, a żadne konkretne nazwiska kandydatów nie zostały ujawnione publicznie.

„Nigdy nie rozmawialiśmy z Serjem o tym, dlaczego to nie wypaliło. Prawda jest taka, że to ja powiedziałem: Nie chcę tego robić bez niego.”

Malakian także zdementował fragment z książki Tankiana Down With the System, jakoby kandydat na wokalistę nie dawał sobie rady z charakterystycznymi growlami. Według gitarzysty, decyzja o zaniechaniu dalszych prób była emocjonalna, a nie techniczna.

Zespół odnalazł na nowo swoją przyjaźń

Mimo przeszłych spięć, atmosfera wewnątrz zespołu wyraźnie się poprawiła. Malakian przyznał, że ostatnia trasa koncertowa zjednoczyła członków SOAD, którzy po latach ponownie poczuli się jak przyjaciele.

„Po raz pierwszy od długiego czasu zjedliśmy wspólnie kolację, śmialiśmy się. Naprawdę zatęskniłem za tym.”

Nowy album System Of A Down? Szanse wciąż niepewne

Fani od lat czekają na nowy album System Of A Down, jednak wewnętrzne różnice w podejściu do twórczości utrudniają ten proces.

John Dolmayan (perkusista) powiedział, że „tajemniczym składnikiem” sukcesu mógłby być inny sposób pracy Malakiana, którego utwory są zwykle niemal skończone i nie zostawiają pola do współpracy.

Shavo Odadjian (basista) twierdzi, że „ma setki riffów” i że „drzwi są otwarte”, choć przyznał w grudniu 2024, że realne nadzieje na nagrania są znikome.

Tankian w jednym wywiadzie mówił o „świeżym początku”, ale później wycofał się, przyznając, że nagrywanie Mezmerize i Hypnotize uczyniło go „bardzo pasywnym”.

Dalsza przyszłość System Of A Down pozostaje niejasna

Mimo że wszyscy członkowie zespołu publicznie deklarują chęć utrzymania relacji i pozytywnego klimatu, twórcza blokada i przeszłe napięcia sprawiają, że przyszłość SOAD wciąż stoi pod znakiem zapytania.

Fani mogą się jednak cieszyć, że: zespół nadal koncertuje od czasu do czasu, członkowie odzyskali przyjaźń i szacunek do siebie nawzajem, a możliwość powrotu do studia nie jest całkowicie wykluczona.