Synowie Diddy’ego robią własny dokument. Próba obrony ojca i pokazania własnej prawdy?

2026.01.02

Justin i Christian Combs pracują nad własnym dokumentem, który ma pokazać kulisy ich życia w czasie jednego z najgłośniejszych procesów w historii amerykańskiego show-biznesu. Produkcja jeszcze przed premierą wzbudziła ogromne kontrowersje i podzieliła opinię publiczną.

Dokument o Diddym widziany oczami jego synów

Zapowiadany dokument skupia się na perspektywie Justina i Christiana Combsa, którzy w ostatnich miesiącach muszą mierzyć się z konsekwencjami oskarżeń wobec ojca. W zwiastunie widzimy m.in. fragmenty relacji braci z sali sądowej, materiały dotyczące procesu o handel ludźmi oraz rozmowy telefoniczne z Diddym przebywającym w areszcie.

Twórcy projektu podkreślają, że nie jest to klasyczny dokument śledczy, lecz osobista opowieść o tym, jak synowie jednego z najpotężniejszych ludzi w branży muzycznej radzą sobie z dramatyczną sytuacją rodzinną.

Zarzuty o próbę „wybielania” Diddy’ego

Część komentatorów nie ma jednak wątpliwości – ich zdaniem dokument może być próbą ocieplenia wizerunku Diddy’ego i odwrócenia uwagi od poważnych zarzutów. Krytycy wskazują, że pokazanie emocjonalnych rozmów z więzienia i rodzinnych relacji może wpłynąć na odbiór sprawy przez widzów. To właśnie ten aspekt wywołał falę ostrych reakcji w świecie hip-hopu.

Joe Budden i 50 Cent ostro o pomyśle

Jednen z najbardziej krytycznych głosów tej sprawie wygłosił Joe Budden, który otwarcie stwierdził, że projekt uważa za wyjątkowo nietrafiony. Podkreślił, że nie ma nic przeciwko samym braciom i zawsze miał z nimi dobre relacje, ale według niego sam pomysł dokumentu jest „okropny” i może im tylko zaszkodzić wizerunkowo.

Podobnie wypowiedział się 50 Cent, znany z bezpośrednich komentarzy i wieloletniego konfliktu z Diddym. Raper przyznał, że chętnie obejrzy dokument, ale jednocześnie wyraził wątpliwości, czy jego realizacja była dobrym ruchem w obecnej sytuacji.

Odpowiedź Zeus Network: „To nie jest obrona Diddy’ego”

Po fali krytyki głos zabrał Lemuel Plummer, szef platformy Zeus Network, na której dokument ma się ukazać. W oficjalnym oświadczeniu zaznaczył, że celem produkcji nie jest wybielanie Seana Combsa. Według Plummera dokument ma dać Justinowi i Christianowi przestrzeń do opowiedzenia ich własnej historii, bez zajmowania stanowiska po którejkolwiek ze stron. Platforma podkreśla, że działa zgodnie z ideą wolności narracji i nie zamierza nikogo usprawiedliwiać ani potępiać.

Kiedy premiera i czego się spodziewać?

Dokument nie ma jeszcze oficjalnej daty premiery, jednak zapowiedziano, że trafi na platformę Zeus Network w 2026 roku. Już teraz można przypuszczać, że produkcja będzie jednym z najbardziej komentowanych tytułów roku – zarówno w mediach muzycznych, jak i mainstreamowych.

Czy dokument okaże się szczerym spojrzeniem na dramat synów oskarżonego rapera, czy też zostanie odebrany jako próba manipulacji emocjami widzów? Odpowiedź poznamy dopiero po premierze.

