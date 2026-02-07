NEWS

Syn Lil Jona znaleziony martwy. DJ Young Slade miał 27 lat

Smutną wiadomość artysta potwierdził w poruszającym oświadczeniu

2026.02.07

opublikował:

Syn Lil Jona znaleziony martwy. DJ Young Slade miał 27 lat

DJ Young Slade, syn legendarnego rapera Lil Jona, zmarł w wieku zaledwie 27 lat. Smutną wiadomość artysta potwierdził w poruszającym oświadczeniu, w którym nie krył ogromnego bólu po stracie syna.

DJ Young Slade nie żyje. Lil Jon potwierdza tragiczną wiadomość

Lil Jon w rozmowie z TMZ oficjalnie potwierdził śmierć swojego syna, Nathana Smitha, znanego pod pseudonimem DJ Young Slade. Raper wydał emocjonalne oświadczenie, w którym opisał, jak wielką stratą jest dla niego i matki chłopaka odejście 27-latka.

„Jestem ekstremalnie załamany tragiczną stratą naszego syna, Nathana Smitha. Jego matka, Nicole Smith, i ja jesteśmy zdruzgotani. Nathan był najżyczliwszym człowiekiem, jakiego można było spotkać. Był niesamowicie troskliwy, uważny, uprzejmy, pełen pasji i ciepła – kochał swoją rodzinę i przyjaciół całym sercem” – powiedział Lil Jon.

Kim był Nathan Smith?

Nathan Smith był nie tylko synem znanego rapera, ale również utalentowanym artystą. Jak podkreślił Lil Jon, młody muzyk miał na koncie wiele osiągnięć i ambitnych planów na przyszłość.

„Był niesamowicie utalentowanym młodym człowiekiem – producentem muzycznym, artystą i inżynierem dźwięku oraz absolwentem NYU. Kochaliśmy Nathana całym sercem i jesteśmy z niego niewyobrażalnie dumni” – dodał artysta.

Lil Jon zaznaczył również, że ogromnym pocieszeniem jest dla niego świadomość, iż w ostatnich wspólnych chwilach syn wiedział, jak bardzo był kochany.

„Był kochany i doceniany, a w naszych ostatnich chwilach razem pociesza nas fakt, że wyraziliśmy mu to wprost.”

Okoliczności śmierci DJ Young Slade’a

Nathan Smith został zgłoszony jako zaginiony we wtorek. W piątek służby odnalazły ciało młodego mężczyzny w stawie na terenie miasta Milton w stanie Georgia, około 30 mil na północ od Atlanty. Policja poinformowała, że nie ma żadnych przesłanek wskazujących na udział osób trzecich.

Lil Jon podziękował również służbom za zaangażowanie w poszukiwania syna.

„Dziękuję Departamentowi Policji w Milton za pomoc i wsparcie podczas poszukiwań naszego syna” – przekazał.

Przyczyna śmierci nieznana

Biuro koronera hrabstwa Fulton przekazało TMZ, że przyczyna oraz sposób śmierci Nathana Smitha są obecnie nieustalone i będą przedmiotem dalszych badań.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez LIL JON (@liljon)

Tagi


Popularne newsy

Honorata Skarbek zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. „Pomódlcie się za mnie”
NEWS

Honorata Skarbek zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. „Pomódlcie się za mnie”

Edward Miszczak ujawnia prawdziwy powód bana dla Dody w TVN. „Musiałem bronić swojej gwiazdy”
NEWS

Edward Miszczak ujawnia prawdziwy powód bana dla Dody w TVN. „Musiałem bronić swojej gwiazdy”

Lisa z BLACKPINK w czarnym bikini na śniegu
NEWS

Lisa z BLACKPINK w czarnym bikini na śniegu

Bianca Censori przerywa milczenie. Szokujące wyznania o małżeństwie z Kanye Westem
NEWS

Bianca Censori przerywa milczenie. Szokujące wyznania o małżeństwie z Kanye Westem

Włoski raper Ghali, który nazwał działania Izraela w Strefie Gazy „nowym holocaustem” wywoła skandal na otwarciu igrzysk olimpijskich? Jego manifest rozpala emocje
NEWS

Włoski raper Ghali, który nazwał działania Izraela w Strefie Gazy „nowym holocaustem” wywoła skandal na otwarciu igrzysk olimpijskich? Jego manifest rozpala emocje

IMPACT wraca do Polski. Do Limp Bizkit dołączają nowe zespoły
NEWS

IMPACT wraca do Polski. Do Limp Bizkit dołączają nowe zespoły

Harry Styles ogłosił wyjątkowy koncert w Manchesterze. Bilety na jedyny w swoim rodzaju występ kosztują 20 funtów
NEWS

Harry Styles ogłosił wyjątkowy koncert w Manchesterze. Bilety na jedyny w swoim rodzaju występ kosztują 20 funtów

Polecane

CGM
Alicja z teledyskiem do eurowizyjnego „Pray”. To bez wątpienia najmocniejsza propozycja polskich preselekcji

Alicja z teledyskiem do eurowizyjnego „Pray”. To bez wątpi ...

Alicja udowadnia, że o Eurowizję można walczyć jakościową muzyką

2 minuty temu

CGM
Taylor Swift prezentuje teledysk „Opalite” z udziałem Lewisa Capaldi, Grahama Nortona i wielu innych gwiazd

Taylor Swift prezentuje teledysk „Opalite” z udziałem Lewisa Capaldi, ...

"To jak projekt grupowy w szkole, ale dla dorosłych i nieobowiązkowy"

4 godziny temu

CGM
zdunekk prezentuje nowy singiel „woda sodowa” – mocny głos młodego pokolenia hip-hopu

zdunekk prezentuje nowy singiel „woda sodowa” – mocny głos młode ...

Komentarz do presji i rywalizacji

4 godziny temu

CGM
Doda komentuje działania ministra sprawiedliwości i prezydenta po spotkaniach, które z nimi odbyła

Doda komentuje działania ministra sprawiedliwości i prezydenta po spot ...

"Prezydent nagrał rolkę, którą miał zrobić tydzień później, a jednak zrobił to następnego dnia"

4 godziny temu

CGM
Budka Suflera wspomina Romualda Lipko w rocznicę jego śmierci: „Mamy nadzieję, że w wymiarze w jakim się znajdujesz, czujesz jak bardzo ludzie kochają Twoje piosenki”

Budka Suflera wspomina Romualda Lipko w rocznicę jego śmierci: „ ...

Mija dokładnie sześć lat od śmierci Romualda Lipki

4 godziny temu

CGM
Mariah Carey pod ostrzałem po ceremonii otwarcia igrzysk. Internauci grzmią: „Zniszczyła klasyk włoskiej muzyki”

Mariah Carey pod ostrzałem po ceremonii otwarcia igrzysk. Internauci g ...

Jak było naprawdę?

4 godziny temu