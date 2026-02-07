Syn Lil Jona znaleziony martwy. DJ Young Slade miał 27 lat

DJ Young Slade, syn legendarnego rapera Lil Jona, zmarł w wieku zaledwie 27 lat. Smutną wiadomość artysta potwierdził w poruszającym oświadczeniu, w którym nie krył ogromnego bólu po stracie syna.

DJ Young Slade nie żyje. Lil Jon potwierdza tragiczną wiadomość

Lil Jon w rozmowie z TMZ oficjalnie potwierdził śmierć swojego syna, Nathana Smitha, znanego pod pseudonimem DJ Young Slade. Raper wydał emocjonalne oświadczenie, w którym opisał, jak wielką stratą jest dla niego i matki chłopaka odejście 27-latka.

„Jestem ekstremalnie załamany tragiczną stratą naszego syna, Nathana Smitha. Jego matka, Nicole Smith, i ja jesteśmy zdruzgotani. Nathan był najżyczliwszym człowiekiem, jakiego można było spotkać. Był niesamowicie troskliwy, uważny, uprzejmy, pełen pasji i ciepła – kochał swoją rodzinę i przyjaciół całym sercem” – powiedział Lil Jon.

Kim był Nathan Smith?

Nathan Smith był nie tylko synem znanego rapera, ale również utalentowanym artystą. Jak podkreślił Lil Jon, młody muzyk miał na koncie wiele osiągnięć i ambitnych planów na przyszłość.

„Był niesamowicie utalentowanym młodym człowiekiem – producentem muzycznym, artystą i inżynierem dźwięku oraz absolwentem NYU. Kochaliśmy Nathana całym sercem i jesteśmy z niego niewyobrażalnie dumni” – dodał artysta.

Lil Jon zaznaczył również, że ogromnym pocieszeniem jest dla niego świadomość, iż w ostatnich wspólnych chwilach syn wiedział, jak bardzo był kochany.

„Był kochany i doceniany, a w naszych ostatnich chwilach razem pociesza nas fakt, że wyraziliśmy mu to wprost.”

Okoliczności śmierci DJ Young Slade’a

Nathan Smith został zgłoszony jako zaginiony we wtorek. W piątek służby odnalazły ciało młodego mężczyzny w stawie na terenie miasta Milton w stanie Georgia, około 30 mil na północ od Atlanty. Policja poinformowała, że nie ma żadnych przesłanek wskazujących na udział osób trzecich.

Lil Jon podziękował również służbom za zaangażowanie w poszukiwania syna.

„Dziękuję Departamentowi Policji w Milton za pomoc i wsparcie podczas poszukiwań naszego syna” – przekazał.

Przyczyna śmierci nieznana

Biuro koronera hrabstwa Fulton przekazało TMZ, że przyczyna oraz sposób śmierci Nathana Smitha są obecnie nieustalone i będą przedmiotem dalszych badań.