Syn Lil Jona nie żyje. Ujawniono przyczynę śmierci Nathana Smitha

Przyczyna śmierci Nathana Smitha
Jak podaje magazyn Billboard, biuro lekarza sądowego hrabstwa Fulton potwierdziło, że przyczyną śmierci było utonięcie. W oświadczeniu wskazano, że doszło do „utonięcia w związku z użyciem psylocybiny”.
Psylocybina to związek chemiczny występujący w niektórych gatunkach grzybów halucynogennych, potocznie nazywanych „magicznymi grzybami”. Substancja ta może powodować zaburzenia percepcji, zniekształcenie obrazu i dźwięku oraz utratę poczucia czasu i przestrzeni. Informacje na temat jej działania publikuje m.in. National Institutes of Health.
Zaginięcie i odnalezienie ciała
Nathan Smith zaginął 3 lutego, a trzy dni później został odnaleziony w pobliżu stawu niedaleko swojego domu. 6 lutego potwierdzono jego śmierć. Dla rodziny były to wyjątkowo trudne tygodnie pełne niepewności i bólu.
19 lutego Lil Jon poinformował w mediach społecznościowych, że jego syn został pochowany pierwszego dnia Ramadanu – 18 lutego. W poruszającym wpisie artysta poprosił o modlitwę za syna i swoją rodzinę.
Kim był Nathan Smith?
Nathan Smith był jedynym synem Lil Jona oraz jego byłej żony Nicole Smith, z którą artysta rozstał się w 2022 roku po 18 latach małżeństwa.
27-latek był muzykiem, podobnie jak jego ojciec. Występował pod pseudonimem DJ Young Slade i ukończył studia na New York University. W trakcie swojej kariery wydał utwór „Move Thru Fire”. To właśnie ten numer Lil Jon wykorzystał jako ścieżkę dźwiękową do wzruszającego wideo-hołdu opublikowanego na Instagramie.
W swoim wpisie artysta opisał syna jako osobę „niezwykle troskliwą, serdeczną, uprzejmą i pełną pasji”. Podkreślił, że jego życie nigdy nie będzie już takie samo.