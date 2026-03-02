Syn Lil Jona nie żyje. Ujawniono przyczynę śmierci Nathana Smitha

Syn amerykańskiego producenta i rapera Lil Jona, 27-letni Nathan Smith, zmarł 6 lutego 2026 roku. Informacja o jego śmierci wstrząsnęła fanami artysty na całym świecie. Teraz ujawniono oficjalną przyczynę tragedii.

Przyczyna śmierci Nathana Smitha

Jak podaje magazyn Billboard, biuro lekarza sądowego hrabstwa Fulton potwierdziło, że przyczyną śmierci było utonięcie. W oświadczeniu wskazano, że doszło do „utonięcia w związku z użyciem psylocybiny”.

Psylocybina to związek chemiczny występujący w niektórych gatunkach grzybów halucynogennych, potocznie nazywanych „magicznymi grzybami”. Substancja ta może powodować zaburzenia percepcji, zniekształcenie obrazu i dźwięku oraz utratę poczucia czasu i przestrzeni. Informacje na temat jej działania publikuje m.in. National Institutes of Health.

Zaginięcie i odnalezienie ciała

Nathan Smith zaginął 3 lutego, a trzy dni później został odnaleziony w pobliżu stawu niedaleko swojego domu. 6 lutego potwierdzono jego śmierć. Dla rodziny były to wyjątkowo trudne tygodnie pełne niepewności i bólu.

19 lutego Lil Jon poinformował w mediach społecznościowych, że jego syn został pochowany pierwszego dnia Ramadanu – 18 lutego. W poruszającym wpisie artysta poprosił o modlitwę za syna i swoją rodzinę.

Kim był Nathan Smith?

Nathan Smith był jedynym synem Lil Jona oraz jego byłej żony Nicole Smith, z którą artysta rozstał się w 2022 roku po 18 latach małżeństwa.

27-latek był muzykiem, podobnie jak jego ojciec. Występował pod pseudonimem DJ Young Slade i ukończył studia na New York University. W trakcie swojej kariery wydał utwór „Move Thru Fire”. To właśnie ten numer Lil Jon wykorzystał jako ścieżkę dźwiękową do wzruszającego wideo-hołdu opublikowanego na Instagramie.

W swoim wpisie artysta opisał syna jako osobę „niezwykle troskliwą, serdeczną, uprzejmą i pełną pasji”. Podkreślił, że jego życie nigdy nie będzie już takie samo.