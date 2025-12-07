Syn DJ Quika skazany za morderstwo. Grozi mu 40 lat więzienia

David Marvin Blake Jr., syn legendarnego DJ Quika, został skazany przez ławę przysięgłych za zabójstwo drugiego stopnia oraz strzelanie z pojazdu w maju 2022 roku.

Incydent z 2022 roku i zatrzymanie

Do tragicznego zdarzenia doszło 25 maja 2022 roku w Downey w Kalifornii, kiedy ofiarą strzelaniny padł Julio Moises Cardoza Jr. Według prokuratury Blake oddał strzały z samochodu po kłótni, w której uczestniczył inny mężczyzna. Po incydencie Blake odjechał z miejsca zdarzenia, a następnego dnia został aresztowany w Porter Ranch. Ustalono kaucję w wysokości 2 milionów dolarów.

Kariera muzyczna przerwana przez wyrok

David Marvin Blake Jr., znany w branży muzycznej jako D. Blake, rozwijał obiecującą karierę raperską, która teraz została zatrzymana. Skazanie za morderstwo i strzelanie z pojazdu oznacza, że grozi mu kara od 40 lat do dożywocia w więzieniu stanowym.

Powiązania z Isaacem Galvanem

W czasie strzelaniny D. Blake pracował jako pośrednik dla Isaaca Galvana, byłego członka Rady Miasta Compton, który w 2024 roku przyznał się do przyjmowania łapówek za pozwolenia na uprawę konopi.

Termin ogłoszenia wyroku

Ostateczna decyzja w sprawie wyroku dla syna DJ Quika zaplanowana jest na 6 lutego 2026 roku. Fani hip-hopu oraz społeczność West Coast czekają na dalsze informacje, podczas gdy sam DJ Quik pozostaje w cieniu swojej muzycznej spuścizny, zwłaszcza wkładu w G-funk i scenę hip-hopową Zachodniego Wybrzeża.

DJ Quik

David Marvin Blake, znany szerzej jako DJ Quik lub Da Quiksta, urodził się 18 stycznia 1970 roku w Compton w Kalifornii. Jest amerykańskim raperem, producentem muzycznym i DJ-em, znanym z charakterystycznego stylu G-funk w hip-hopie Zachodniego Wybrzeża. W swojej karierze współpracował m.in. z Snoop Doggiem, Tupakiem, Kuruptem, R. Kelly i Shaquillem O’Nealem.