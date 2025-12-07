CGM

Syn DJ Quika skazany za morderstwo. Grozi mu 40 lat więzienia

Ostateczna decyzja w sprawie wyroku zaplanowana jest na 6 lutego 2026 roku

2025.12.07

opublikował:

Syn DJ Quika skazany za morderstwo. Grozi mu 40 lat więzienia

David Marvin Blake Jr., syn legendarnego DJ Quika, został skazany przez ławę przysięgłych za zabójstwo drugiego stopnia oraz strzelanie z pojazdu w maju 2022 roku.

Incydent z 2022 roku i zatrzymanie

Do tragicznego zdarzenia doszło 25 maja 2022 roku w Downey w Kalifornii, kiedy ofiarą strzelaniny padł Julio Moises Cardoza Jr. Według prokuratury Blake oddał strzały z samochodu po kłótni, w której uczestniczył inny mężczyzna. Po incydencie Blake odjechał z miejsca zdarzenia, a następnego dnia został aresztowany w Porter Ranch. Ustalono kaucję w wysokości 2 milionów dolarów.

Kariera muzyczna przerwana przez wyrok

David Marvin Blake Jr., znany w branży muzycznej jako D. Blake, rozwijał obiecującą karierę raperską, która teraz została zatrzymana. Skazanie za morderstwo i strzelanie z pojazdu oznacza, że grozi mu kara od 40 lat do dożywocia w więzieniu stanowym.

Powiązania z Isaacem Galvanem

W czasie strzelaniny D. Blake pracował jako pośrednik dla Isaaca Galvana, byłego członka Rady Miasta Compton, który w 2024 roku przyznał się do przyjmowania łapówek za pozwolenia na uprawę konopi.

Termin ogłoszenia wyroku

Ostateczna decyzja w sprawie wyroku dla syna DJ Quika zaplanowana jest na 6 lutego 2026 roku. Fani hip-hopu oraz społeczność West Coast czekają na dalsze informacje, podczas gdy sam DJ Quik pozostaje w cieniu swojej muzycznej spuścizny, zwłaszcza wkładu w G-funk i scenę hip-hopową Zachodniego Wybrzeża.

DJ Quik

David Marvin Blake, znany szerzej jako DJ Quik lub Da Quiksta, urodził się 18 stycznia 1970 roku w Compton w Kalifornii. Jest amerykańskim raperem, producentem muzycznym i DJ-em, znanym z charakterystycznego stylu G-funk w hip-hopie Zachodniego Wybrzeża. W swojej karierze współpracował m.in. z Snoop Doggiem, Tupakiem, Kuruptem, R. Kelly i Shaquillem O’Nealem.

Tagi


Popularne newsy

Ero i Włodi ruszają w RNT Tour. Sprawdź gdzie zagrają legendy rapu
NEWS

Ero i Włodi ruszają w RNT Tour. Sprawdź gdzie zagrają legendy rapu

„Facet ma być męski, ja nie chce ku**a lady boya” – Natalisa debiutuje singlem „Ja i Moje Svki”
NEWS

„Facet ma być męski, ja nie chce ku**a lady boya” – Natalisa debiutuje singlem „Ja i Moje Svki”

Jeśli chcecie zobaczyć coś nie do odzobaczenia i usłyszeć coś do nie do odsłyszenia, odpalcie świąteczną piosenkę Polsatu
NEWS

Jeśli chcecie zobaczyć coś nie do odzobaczenia i usłyszeć coś do nie do odsłyszenia, odpalcie świąteczną piosenkę Polsatu

Członkini zespołu stworzonego przez Diddy’ego dowiedziała się o tym, że została przez niego zgwałcona od innej kobiety
NEWS

Członkini zespołu stworzonego przez Diddy’ego dowiedziała się o tym, że została przez niego zgwałcona od innej kobiety

Tym razem Tekashiemu się nie udało. Raper trafił do więzienia
NEWS

Tym razem Tekashiemu się nie udało. Raper trafił do więzienia

Kazik relacjonuje swój pobyt w szpitalu: „Taki widok czeka mnie przez najbliższe kilka dni”
NEWS

Kazik relacjonuje swój pobyt w szpitalu: „Taki widok czeka mnie przez najbliższe kilka dni”

Szefowa klubu Lewicy broni Malika Montany
NEWS

Szefowa klubu Lewicy broni Malika Montany

Polecane

CGM
Premiera świątecznego albumu „Christmas with Atom String Quartet”

Premiera świątecznego albumu „Christmas with Atom String Quartet”

Płyta zawiera 20 polskich kolęd w opracowaniu Witolda Lutosławskiego

18 minut temu

CGM
Alex Warren i Gigi Perez prezentują nową wersję singla „Eternity”

Alex Warren i Gigi Perez prezentują nową wersję singla „Eternity”

Latem 2025 roku Alex i Gigi wykonali „Eternity” podczas festiwalu Lollapalooza

27 minut temu

CGM
Biały Dom trolluje Sabrinę Carpenter w obrzydliwy sposób

Biały Dom trolluje Sabrinę Carpenter w obrzydliwy sposób

Montaż aresztowań z muzyką popularnych artystów

32 minuty temu

CGM
Tekashi planuje zrzucić w więzieniu 32 kilogramy

Tekashi planuje zrzucić w więzieniu 32 kilogramy

6ix9ine został skazany na trzy miesiące więzienia

36 minut temu

CGM
50 Cent sądzi, że Diddy wysłał mu kwiaty jako ostrzeżenie: „Co za gejowskie gów**”

50 Cent sądzi, że Diddy wysłał mu kwiaty jako ostrzeżenie: „Co z ...

Co na to zespół Puffa?

42 minuty temu

CGM
Pras składa apelację w sprawie wyroku za pranie brudnych pieniędzy

Pras składa apelację w sprawie wyroku za pranie brudnych pieniędzy

Federalne władze oskarżyły Prasa o przyjęcie ponad 100 milionów dolarów

53 minuty temu