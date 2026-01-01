Sylwestrowy paradoks widzów. „Słodkiego, miłego życia” wybrzmiało w tym samym czasie w TVP i TV Republika

fot. Wiktor Franko

Sylwestrowa noc 2025/2026 przyniosła widzom niecodzienną sytuację, która mogła wywołać spore zamieszanie. Dokładnie w tym samym czasie na dwóch różnych kanałach telewizyjnych – TV Republika i TVP – wybrzmiał kultowy hit „Słodkiego, miłego życia”. Co jednak najbardziej zaskakujące, piosenkę wykonały dwa różne zespoły, funkcjonujące pod niemal identycznymi nazwami: Kombi Łosowski oraz Kombii.

Dwa zespoły, jedna piosenka i wspólna historia

Historia sięga końcówki lat 60. Zespół Kombi powstał w 1969 roku, a jego założycielem i liderem był Sławomir Łosowski – klawiszowiec i kompozytor, który przez lata stał się twarzą formacji. To właśnie Kombi stworzyło takie przeboje jak:

„Słodkiego, miłego życia”

„Przytul mnie”

„Nasze randez-vous”

W latach 80. grupa święciła ogromne triumfy i zapisała się na stałe w historii polskiej muzyki rozrywkowej.

Rozłam, który podzielił fanów

W 1992 roku doszło do poważnego konfliktu wewnątrz zespołu. Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk opuścili Kombi i założyli własny projekt – początkowo pod nazwą Skawalker, a później Kombii. Podwójne „i” w nazwie miało sugerować kontynuację tradycji oryginalnego zespołu, choć formalnie był to już zupełnie inny skład.

Od tamtej pory funkcjonują równolegle dwa zespoły:

Kombi Łosowski – prowadzone przez założyciela grupy

Kombii – z Grzegorzem Skawińskim i Waldemarem Tkaczykiem

Spory sądowe i prawa do nazwy

Konflikt między muzykami szybko przeniósł się na grunt prawny. Sprawy dotyczące praw do nazwy „Kombi” trafiały do sądów, a nawet do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ostatecznie uznano, że obie formacje mogą funkcjonować niezależnie, choć różnica w nazwach pozostaje minimalna i nadal wprowadza chaos wśród fanów, organizatorów koncertów i – jak się okazało – także telewidzów.

Sławomir Łosowski wielokrotnie podkreślał swoją rolę w historii zespołu:

„Byłem i jestem liderem Kombi. Tego nie zmieni żadne orzeczenie czy wyrok sądowy. Jak mówi pan o mnie, to o liderze Kombi. A jak o zespole w obecnym składzie, to o Kombi Łosowski” – mówił w jednym z wywiadów dla Plejady Łosowski.

Sylwester 2025: idealna ilustracja wieloletniego chaosu

Sylwestrowa noc stała się symbolicznym podsumowaniem całej tej historii. Widzowie przełączający kanały mogli odnieść wrażenie deja vu – ta sama piosenka, ten sam refren, a na ekranie… inni wykonawcy.