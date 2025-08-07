Świat szybkich samochodów i nocnych wyścigów w nowym klipie Aviego

fot. mat. pras.

Zgodnie z obietnicą Avi podzielił się ze słuchaczami nowym singlem, zapowiadającym album „WPR”. W kawałku zatytułowanym „Alcantara” artystę gościnnie wsparł Kukon. „Mój Boże, tylko zobacz, jak to idzie, świat powoli robi się za mały / Ona trzyma nogi na kokpicie we wnętrzach zrobionych z alcantary” – słyszymy w refrenie premierowego utworu.

WPR, czyli Władza, Pieniądze, Rodzina

„Alcantara” to trzeci po „Blackjacku” i „Hymnie” singiel promujący nadchodzącą płytę reprezentanta Moya Labelu. Wydawnictwo trafi na rynek we wrześniu, ale już teraz możecie je zamówić w przedsprzedaży.

Skrót „WPR” to „Władza, Pieniądze, Rodzina”. Wersja preorderowa, którą znajdziecie w sklepie Moya Labelu, zawiera bonusowe kawałki, niedostępne w wydaniu sklepowym, a także specjalną obwolutę z alternatywną okładką oraz oczywiście wlepki.