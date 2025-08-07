Szukaj
CGM

Świat szybkich samochodów i nocnych wyścigów w nowym klipie Aviego

Raper zaprosił do współpracy topowego gościa.

2025.08.07

opublikował:

Świat szybkich samochodów i nocnych wyścigów w nowym klipie Aviego

fot. mat. pras.

Zgodnie z obietnicą Avi podzielił się ze słuchaczami nowym singlem, zapowiadającym album „WPR”. W kawałku zatytułowanym „Alcantara” artystę gościnnie wsparł Kukon. „Mój Boże, tylko zobacz, jak to idzie, świat powoli robi się za mały / Ona trzyma nogi na kokpicie we wnętrzach zrobionych z alcantary” – słyszymy w refrenie premierowego utworu.

WPR, czyli Władza, Pieniądze, Rodzina

„Alcantara” to trzeci po „Blackjacku” i „Hymnie” singiel promujący nadchodzącą płytę reprezentanta Moya Labelu. Wydawnictwo trafi na rynek we wrześniu, ale już teraz możecie je zamówić w przedsprzedaży.

Skrót „WPR” to „Władza, Pieniądze, Rodzina”. Wersja preorderowa, którą znajdziecie w sklepie Moya Labelu, zawiera bonusowe kawałki, niedostępne w wydaniu sklepowym, a także specjalną obwolutę z alternatywną okładką oraz oczywiście wlepki.

Tagi


Popularne newsy

Ujawniono przyczynę śmierci Ozzy’ego Osbourne’a
NEWS

Ujawniono przyczynę śmierci Ozzy’ego Osbourne’a

Tak wyglądała Bianca Censori zanim poznała Kanye Westa. W sieci pojawiły się zdjęcia, na których trudno rozpoznać żonę Ye
NEWS

Tak wyglądała Bianca Censori zanim poznała Kanye Westa. W sieci pojawiły się zdjęcia, na których trudno rozpoznać żonę Ye

Bedoes odpowiada na diss Eripe, scena rapowa ocenia. „Tede i Bedoes przechodzą dalej”
NEWS

Bedoes odpowiada na diss Eripe, scena rapowa ocenia. „Tede i Bedoes przechodzą dalej”

Białas „jedzie po Cartiera”
NEWS

Białas „jedzie po Cartiera”

Littlemoonster96 kiedyś szalała za Justinem Bieberem. Teraz dotknęła innego gwiazdora
NEWS

Littlemoonster96 kiedyś szalała za Justinem Bieberem. Teraz dotknęła innego gwiazdora

Acid Drinkers wracają bez płyty, za to z czymś innym
NEWS

Acid Drinkers wracają bez płyty, za to z czymś innym

Uczestnik „Idola” groził Kubie Wojewódzkiemu bronią. Jacek Cygan wspomina dramatyczną sytuację
NEWS

Uczestnik „Idola” groził Kubie Wojewódzkiemu bronią. Jacek Cygan wspomina dramatyczną sytuację

Polecane

CGM
Molesta Ewenement wśród gwiazd finału festiwalu Go! On Stage

Molesta Ewenement wśród gwiazd finału festiwalu Go! On Stage

Impreza odbędzie się w weekend.

1 godzinę temu

CGM
Scena pod napięciem: eklektyczna mieszanka artystów, których musisz zobaczyć na żywo

Scena pod napięciem: eklektyczna mieszanka artystów, których musisz zo ...

Do końca roku czeka nas dużo dobrego.

2 godziny temu

CGM
BitterSweet Festival gra głośno, słucha uważnie i rozmawia o tym, co ważne

BitterSweet Festival gra głośno, słucha uważnie i rozmawia o tym, co w ...

„Uważaj na siebie, baw się świetnie i wracaj do domu bezpiecznie”.

2 godziny temu

CGM
Ed Sheeran pod ostrzałem. Artysta nie cofa się i odpowiada na krytykę

Ed Sheeran pod ostrzałem. Artysta nie cofa się i odpowiada na krytykę

Brytyjczyków rozwścieczyła niedawna wypowiedź artysty.

2 godziny temu

CGM
Jak Eminem czuje się z tym, że jest „tym gościem z Fortnite’a”?

Jak Eminem czuje się z tym, że jest „tym gościem z Fortnite&#821 ...

„Założę się, że w środku aż się gotował”.

4 godziny temu

CGM
Benny Blanco używa perfum Seleny, gdy za nią tęskni

Benny Blanco używa perfum Seleny, gdy za nią tęskni

Sentymentalny zapach, który wywołał rumieńce

9 godzin temu