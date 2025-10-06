Szukaj
CGM

Suge Knight atakuje Diddy’ego po ogłoszeniu wyroku: „To układ stulecia”

„To jak kampania prezydencka”

2025.10.06

opublikował:

Suge Knight atakuje Diddy’ego po ogłoszeniu wyroku: „To układ stulecia”

Suge Knight, były szef legendarnej wytwórni Death Row Records, skomentował z więzienia wyrok, jaki usłyszał jego wieloletni rywal – Sean „Diddy” Combs. Raper i producent został niedawno skazany na 50 miesięcy więzienia za transportowanie osób przez granice stanowe w celu prostytucji. Rok, który spędził już w areszcie, zostanie wliczony do wyroku.

„Diddy ma układy z rządem” – Suge Knight o kulisach wyroku

Knight w rozmowie z The Art Of Dialogue nie szczędził ostrych słów wobec Diddy’ego i jego zespołu, zarzucając im manipulację opinią publiczną i „polityczne układy”.

„Ja nie mogłem nic powiedzieć, nie pozwolono mi się bronić. A Puffy mógł przemawiać w sądzie, wysyłać listy do sędziego… On ma mocne powiązania z rządem, z federalnymi. Każdy inny zostałby ugotowany” – powiedział Suge Knight.

Zdaniem byłego producenta, kara Diddy’ego jest zbyt łagodna, mimo że został uniewinniony z poważniejszych zarzutów dotyczących handlu ludźmi i udziału w grupie przestępczej.

„To układ stulecia” – dodał Knight, sugerując, że Combs otrzymał wyjątkowe traktowanie.

„To jak kampania jprezydencka”- krytyka medialnej strategii Diddy’ego

Suge ostro skrytykował również medialną otoczkę towarzyszącą ogłoszeniu wyroku. Wspomniał o emocjonalnym nagraniu wideo, które miało pokazać Diddy’ego jako człowieka zaangażowanego społecznie i skruszonego.

„To pierwszy raz w historii, gdy ktoś idzie na wyrok i może zorganizować całą kampanię, jakby startował na prezydenta. Wideo, wystąpienia, pochwały… Brakowało tylko DJ-a i tańca na sali sądowej” – ironizował Knight.

Szeroka krytyka wyroku Diddy’ego

Komentarze Suge’a wpisują się w szerszą falę krytyki, jaka pojawiła się po ogłoszeniu decyzji sądu. Wiele osób uważa, że Diddy uniknął poważniejszych konsekwencji, mimo wieloletnich oskarżeń o przemoc, handel ludźmi i nadużycia wobec kobiet w przemyśle muzycznym.

 

Tagi


Popularne newsy

Diox o Eripe: „W ch*j niewykorzystany potencjał”
NEWS

Diox o Eripe: „W ch*j niewykorzystany potencjał”

Prawnik Buddy zabrał głos w sprawie jego zatrzymania w USA. Budda także skomentował doniesienia prasowe na ten temat
NEWS

Prawnik Buddy zabrał głos w sprawie jego zatrzymania w USA. Budda także skomentował doniesienia prasowe na ten temat

50 Cent trolluje Diddy’ego nawet po ogłoszeniu wyroku skazującego na więzienie
NEWS

50 Cent trolluje Diddy’ego nawet po ogłoszeniu wyroku skazującego na więzienie

Kaz Bałagane o „pięcie Achillesa” polskiego rapu: problem, którego nikt nie zauważa
NEWS

Kaz Bałagane o „pięcie Achillesa” polskiego rapu: problem, którego nikt nie zauważa

Taylor Swift wyjaśnia tekst piosenki brany przez fanów za diss na Charli XCX
NEWS

Taylor Swift wyjaśnia tekst piosenki brany przez fanów za diss na Charli XCX

Taylor Swift wspomniała o 50 Cencie na swoim najnowszym albumie. Raper reaguje
NEWS

Taylor Swift wspomniała o 50 Cencie na swoim najnowszym albumie. Raper reaguje

Diddy skazany, ale to nie koniec jego problemów. Wpłynął nowy pozew o napaść seksualną
NEWS

Diddy skazany, ale to nie koniec jego problemów. Wpłynął nowy pozew o napaść seksualną

Polecane

CGM
Sharon Osbourne: Ozzy próbował dźgnąć Ronniego Jamesa Dio przy ich pierwszym spotkaniu

Sharon Osbourne: Ozzy próbował dźgnąć Ronniego Jamesa Dio przy ich pie ...

Sharon ujawniła, że Ozzy podczas choroby oglądał wywiady Dio i czuł się winny

2 minuty temu

CGM
LAPD potwierdza: d4vd nie jest podejrzanym w sprawie Celeste Rivas

LAPD potwierdza: d4vd nie jest podejrzanym w sprawie Celeste Rivas

Rivas miała skończyć 15 lat dzień przed odnalezieniem jej ciała

31 minut temu

CGM
„What Did I Miss?” Drake’a przekracza 100 milionów streamów na Spotify

„What Did I Miss?” Drake’a przekracza 100 milionów streamów na S ...

Jak myślicie, ile numerów Drizzy’ego przekroczyło magiczny próg?

45 minut temu

CGM
Dame Dash oskarża Jaya-Z o egoistyczne zaniedbywanie swoich artystów

Dame Dash oskarża Jaya-Z o egoistyczne zaniedbywanie swoich artystów

Konflikt pomiędzy Dame Dashem a Jayem-Z trwa od lat

52 minuty temu

CGM
Córka Jacka White publikuje TikToka z rodzicami po swoim pierwszym pokazie mody w Paryżu

Córka Jacka White publikuje TikToka z rodzicami po swoim pierwszym pok ...

Na koncie słynnego muzyka pojawiło się rodzinne video

12 godzin temu

CGM
Bad Bunny odpowiada na konserwatywną krytykę po ogłoszeniu jego występu na Super Bowl: „Macie cztery miesiące, żeby się nauczyć”

Bad Bunny odpowiada na konserwatywną krytykę po ogłoszeniu jego występ ...

Puertorykański raper i globalna gwiazda kontratakuje

13 godzin temu