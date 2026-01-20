CGM

Sting wypłaca byłym członkom The Police ponad 800 tysięcy dolarów w ramach tantiem

Spór o tantiemy trwa od lat

2026.01.20



Sting wypłaca byłym członkom The Police ponad 800 tysięcy dolarów w ramach tantiem

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Gitarzysta Andy Summers i perkusista Stewart Copeland wnieśli pozew przeciwko Stingowi i jego firmie wydawniczej w Londynie, domagając się „znacznych odszkodowań” za lata rzekomego niedopłacania za wkład w katalog zespołu.

Zakres pozwu

Muzycy twierdzili, że Sting zalega im od 2 milionów do 10,75 miliona dolarów w niezapłaconych tantiemach. Podczas rozprawy w londyńskim Sądzie Najwyższym w środę, 14 stycznia, prawnicy Summersa i Copelanda argumentowali, że roszczenie może być jeszcze wyższe, ponieważ „historyczne niedopłaty” nie obejmowały odsetek.

„Nie chodzi o władzę – chodzi po prostu o produkowanie dokładnie takiej muzyki, która jest właściwa dla ciebie” – powiedział Sting.

Wypłaty i stanowisko Stinga

Od rozpoczęcia postępowania muzycy otrzymali „ponad 800 tysięcy dolarów” w ramach wypłat. Sting odrzuca jednak ich roszczenia dotyczące udziału w przychodach ze streamingu i pobrań, argumentując, że te formaty powinny być traktowane jako „publiczne wykonania”, a nie sprzedaż.

Brak kredytów autorskich

Copeland i Summers nie zostali oficjalnie uwzględnieni jako autorzy piosenek The Police, w tym hitu „Every Breath You Take”, który sam Sting podobno przynosi mu rocznie 550 tysięcy funtów w tantiemach. Muzycy twierdzą jednak, że należą im się „honoraria aranżacyjne” z cyfrowej eksploatacji katalogu zespołu.

Historia i sukcesy The Police

Zespół powstał w 1977 roku i sprzedał ponad 75 milionów płyt na całym świecie, zdobywając sześć nagród Grammy, dwa BRIT i miejsce w Rock and Roll Hall of Fame w 2003 roku. Choć rozpadli się w 1984 roku, od czasu do czasu się spotykali, a ich ostatnie występy miały miejsce w 2008 roku podczas światowej trasy.

