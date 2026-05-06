Sting nie planuje przejścia na emeryturę. „Nie wypracowałem jeszcze tej umiejętności”

Artysta wciąż aktywny zawodowo mimo 74 lat

2026.05.06

Sting

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Sting jasno deklaruje, że nie zamierza przechodzić na emeryturę w najbliższym czasie. Legendarny muzyk, znany z działalności w zespole The Police oraz solowej kariery, podkreśla, że nadal czuje silną potrzebę pracy i tworzenia.

W rozmowie dla programu CBS Sunday Morning artysta promował trasę koncertową swojego musicalu „The Last Ship”, zaplanowaną na 2026 rok.

„Lubię pracować” – Sting o podejściu do kariery

Podczas wywiadu Sting przyznał, że trudno mu wyobrazić sobie całkowite wycofanie się z życia zawodowego.

Muzyk powiedział, że:

  • nie potrafi po prostu nic nie robić,
  • nie nauczył się jeszcze odpoczynku w formie emerytury,
  • obawia się momentu całkowitego zatrzymania.

Jednocześnie dodał, że w przyszłości chciałby sam zdecydować, kiedy zakończyć aktywność zawodową i „odpocząć na farmie”.

„The Last Ship” – musical inspirowany życiem artysty

Projekt „The Last Ship” jest szczególnie ważny dla Stinga, ponieważ został zainspirowany jego własnym dzieciństwem i doświadczeniami związanymi z przemysłem stoczniowym w Wallsend w Anglii.

Artysta jest autorem muzyki i tekstów do spektaklu, a także wciela się w jedną z ról – brygadzistę Jackie White.

Musical powraca na scenę i zostanie wystawiony w Metropolitan Opera House w Nowym Jorku 9 czerwca.

Sting o swojej karierze i przemianach

W rozmowie artysta podkreślił, że jest wdzięczny za swoją karierę popową, ale nie chce być definiowany wyłącznie przez lata największej popularności.

Sting zaznaczył:

  • jego kariera była związana z konkretnym okresem życia,
  • dziś chce rozwijać się artystycznie w innych kierunkach,
  • nie chce być postrzegany tylko przez pryzmat 25-letniego muzyka.

Współpraca ze Shaggym

W rozmowie pojawił się również wątek współpracy z Shaggy, który występuje w „The Last Ship” jako Ferryman.

Sting pochwalił jego talent aktorski i energię sceniczną, podkreślając, że od razu wiedział, iż będzie idealny do tej roli. Shaggy z humorem przyznał, że Sting często miał rację co do jego możliwości scenicznych.

