Stare nagranie z Diddym i zmarłą gwiazdą „The Ring” ponownie wywołało dyskusję. Raper proponował 12-latce after party

W mediach społecznościowych ponownie zaczęło krążyć nagranie z gali MTV Movie Awards z 2003 roku, na którym widać Diddy rozmawiającego z młodą aktorką Daveigh Chase. Film wzbudził duże zainteresowanie internautów po tragicznej śmierci byłej dziecięcej gwiazdy.

Na nagraniu Diddy miał zaprosić 12-letnią wówczas aktorkę na wydarzenie odbywające się po zakończeniu gali. Sytuacja była szeroko komentowana przez użytkowników internetu, którzy ponownie zaczęli analizować archiwalne materiały z udziałem znanych postaci show-biznesu.

Daveigh Chase zdobyła popularność dzięki „Lilo i Stitch”

Daveigh Chase zdobyła rozpoznawalność jako głos bohaterki w animacji Lilo & Stitch. Aktorka była również znana z występu w horrorze The Ring, za który otrzymała nagrodę podczas wspomnianej gali MTV Movie Awards.

Przez lata pozostawała jedną z najbardziej rozpoznawalnych dziecięcych gwiazd początku XXI wieku. Jej kariera obejmowała zarówno produkcje filmowe, jak i dubbingowe.

Śmierć aktorki ponownie skierowała uwagę na jej karierę

Zainteresowanie archiwalnym nagraniem wzrosło po informacji o śmierci Daveigh Chase. Według doniesień medialnych aktorka zmarła w wieku 35 lat w wyniku powikłań zdrowotnych związanych z infekcją i sepsą.

Media przypominają dziś nie tylko jej najważniejsze role, ale także wydarzenia z okresu dziecięcej kariery w Hollywood. To właśnie dlatego stare nagranie z gali MTV ponownie stało się przedmiotem licznych komentarzy i analiz.