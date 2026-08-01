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Joe Budden tworzy podcast true crime z twórcą „Law & Order” Dickiem Wolfem

Nowy projekt rusza w sierpniu

2026.08.01

opublikował:

Joe Budden 2026 Ig ok

Joe Budden ponownie poszerza swoją działalność medialną. Artysta, który od lat jest jedną z najważniejszych postaci niezależnych podcastów hip-hopowych, ogłosił stworzenie nowego programu true crime. W projekcie weźmie udział także Dick Wolf – jeden z najbardziej znanych producentów telewizyjnych związanych z tematyką kryminalną.

Joe Budden wchodzi w świat true crime

Joe Budden zdradził, że jego najnowszy podcast będzie nosił tytuł „Crime In America”. Premiera programu planowana jest na sierpień 2026 roku, a projekt powstaje we współpracy z Wolf Entertainment oraz firmą Headline.

Nowa produkcja ma połączyć doświadczenie Joe Buddena w świecie mediów oraz ogromną wiedzę Dicka Wolfa na temat historii kryminalnych. Twórcy zapowiadają świeże podejście do popularnego gatunku true crime.

Podczas rozmowy z magazynem Forbes Joe Budden przyznał, że od dawna interesuje się tematyką kryminalną i regularnie ogląda produkcje poświęcone prawdziwym sprawom.

„Crime In America” ma pokazać true crime z nowej perspektywy

Joe Budden zapowiedział, że nowy podcast nie będzie jedynie kolejną analizą znanych spraw. Gospodarze programu mają opowiadać historie, komentować wydarzenia i przedstawiać je w bardziej współczesny sposób.

„Crime In America” ma być próbą połączenia klasycznego dziennikarstwa kryminalnego z charakterystycznym stylem Joe Buddena, który przez lata zdobył popularność dzięki bezpośrednim opiniom i mocnym komentarzom.

Dla byłego członka grupy Slaughterhouse będzie to również okazja do dotarcia do nowej grupy odbiorców.

Joe Budden pozostaje właścicielem swojego projektu

Jednym z najważniejszych elementów nowego przedsięwzięcia jest model współpracy. Joe Budden podkreślił, że nie chodziło jedynie o sprzedaż praw do programu, ale o stworzenie wspólnego biznesu.

Ian Schwartzman, dyrektor generalny The Joe Budden Network, zaznaczył, że projekt jest kolejnym krokiem w rozwoju niezależnych mediów tworzonych przez Buddena.

Według niego współpraca z Wolf Entertainment oraz firmą Advance pozwoli twórcom korzystać z doświadczenia reporterów terenowych i dostępu do najnowszych historii kryminalnych.

Dick Wolf i Joe Budden łączą dwa medialne światy

Dick Wolf od dekad jest kojarzony z produkcjami kryminalnymi, szczególnie dzięki serii „Law & Order”, która stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych franczyz telewizyjnych na świecie.

Połączenie jego doświadczenia z medialnym stylem Joe Buddena może stworzyć nietypowy format, który połączy podcast, wiadomości i analizę prawdziwych przestępstw.

Joe Budden nie rezygnuje jednak z komentowania wydarzeń w świecie hip-hopu. Nadal regularnie wypowiada się na temat nowych premier muzycznych, konfliktów między artystami oraz najważniejszych wydarzeń w branży.

Nowy podcast „Crime In America” będzie dla niego kolejnym sprawdzianem i próbą udowodnienia, że jego medialne możliwości wykraczają daleko poza muzykę.

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