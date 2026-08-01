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Nicki Minaj ostro atakuje Anthony’ego Fauciego. Raperka komentuje przesłuchanie dotyczące COVID-19

Fauci był jedną z najważniejszych osób odpowiedzialnych za komunikację dotyczącą pandemii w USA

2026.08.01

opublikował:

Nicki Minaj

fot. mat. pras.

Nicki Minaj ponownie wywołała ogromne emocje w sieci. Artystka zabrała głos po przesłuchaniu dotyczącym pandemii COVID-19 i ostro skomentowała działania Anthony’ego Faucegoi. Jej wpis szybko stał się tematem dyskusji wśród internautów.

Nicki Minaj nie kryje krytyki wobec Anthony’ego Fauciego

Nicki Minaj od czasu pandemii koronawirusa wielokrotnie wypowiadała się na temat szczepionek i decyzji podejmowanych przez władze. Jej komentarze dotyczące COVID-19 już wcześniej wzbudzały kontrowersje i były szeroko komentowane przez media na całym świecie.

Tym razem raperka odniosła się do przesłuchania dotyczącego początków pandemii oraz roli instytucji publicznych w czasie kryzysu zdrowotnego.

Artystka skierowała swoje słowa przede wszystkim do Anthony’ego Fauciego, który przez lata był jedną z najważniejszych osób odpowiedzialnych za komunikację dotyczącą pandemii w Stanach Zjednoczonych.

Kontrowersyjny wpis gwiazdy hip-hopu

Nicki Minaj opublikowała w mediach społecznościowych mocny komentarz, w którym zarzuciła Fauciemu odpowiedzialność za szereg negatywnych konsekwencji pandemii.

Raperka wymieniła między innymi problemy związane z izolacją społeczną, wpływem pandemii na dzieci, osoby starsze oraz zdrowie psychiczne wielu ludzi. Jej wpis spotkał się z mieszanymi reakcjami – część fanów poparła jej stanowisko, inni skrytykowali sposób, w jaki wyraziła swoją opinię.

Nicki Minaj wykorzystała również wygenerowany przez sztuczną inteligencję obraz przedstawiający Anthony’ego Fauciego, co dodatkowo zwiększyło zainteresowanie jej publikacją.

Nicki Minaj i jej poglądy na temat szczepień

Kontrowersje wokół Nicki Minaj zaczęły się szczególnie nasilać w czasie pandemii, gdy artystka publicznie dzieliła się wątpliwościami dotyczącymi szczepień przeciwko COVID-19.

Raperka twierdziła wówczas, że tempo wprowadzania kolejnych dawek przypominało jej promocje nowych produktów. Jej wypowiedzi spotkały się z reakcją przedstawicieli władz oraz ekspertów, którzy podkreślali znaczenie szczepień w walce z pandemią.

Od tamtej pory Nicki Minaj coraz częściej angażuje się w tematy społeczne i polityczne, a jej wypowiedzi regularnie wywołują dyskusje wśród fanów.

Nicki Minaj coraz częściej zabiera głos w sprawach publicznych

Choć przez lata była kojarzona przede wszystkim z muzyką, Nicki Minaj coraz częściej komentuje wydarzenia wykraczające poza świat rozrywki.

Jej aktywność w mediach społecznościowych pokazuje, że artystka nie boi się poruszać kontrowersyjnych tematów i otwarcie przedstawia swoje poglądy.

Każda jej wypowiedź szybko trafia do mediów, a ogromna popularność sprawia, że komentarze Nicki Minaj często stają się przedmiotem szerokiej debaty.

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