Tory Lanez pozywa kalifornijskie więzienie na 100 milionów dolarów. Władze chcą oddalenia pozwu

Tory Lanez domaga się 100 milionów dolarów odszkodowania za brutalny atak, do którego doszło w więzieniu w Kalifornii. Władze stanowego systemu penitencjarnego twierdzą jednak, że pozew jest bezpodstawny i nie może być rozpatrywany na drodze federalnej.

Kalifornijski system więziennictwa odpowiada na pozew Tory’ego Laneza

Departament Więziennictwa i Rehabilitacji Kalifornii (CDCR) złożył wniosek o oddalenie pozwu złożonego przez Tory’ego Laneza. Władze argumentują, że sąd federalny nie ma uprawnień do rozpatrywania roszczeń wobec agencji stanowej.

Sprawa dotyczy ataku, do którego doszło 12 maja 2025 roku w zakładzie karnym California Correctional Institution w Tehachapi.

Prawnicy rapera twierdzą, że więzienie nie zapewniło mu odpowiedniej ochrony, mimo że jako znana osoba przebywająca w zakładzie karnym miał być szczególnie narażony na ataki.

Tory Lanez został wielokrotnie ugodzony nożem

Według dokumentów sądowych Tory Lanez miał zostać zaatakowany przez innego więźnia, Santino Casio. Napastnik miał użyć improwizowanej broni wykonanej w więzieniu.

Raper miał otrzymać 16 ciosów nożem, które zraniły jego tors, plecy, głowę oraz twarz. Po ataku doznał między innymi zapadnięcia się obu płuc i wymagał pilnej hospitalizacji.

Lanez został przetransportowany helikopterem do szpitala w Bakersfield, gdzie przez pewien czas przebywał pod respiratorem. Po ustabilizowaniu stanu zdrowia rozpoczął powrót do normalnego funkcjonowania.

Raper mówi o traumie po ataku

Po zdarzeniu Tory Lanez opowiedział o swoich przeżyciach w rozmowie telewizyjnej. Artysta przyznał, że atak miał ogromny wpływ na jego psychikę.

Raper powiedział, że mimo prób zachowania spokoju zmaga się z traumą i trudnymi emocjami po wydarzeniach za kratami.

Jego prawnicy podkreślają, że atak mógł zostać przewidziany, ponieważ napastnik miał wcześniejszą historię przemocy oraz poważne przestępstwa na swoim koncie.

Prawnicy Tory’ego Laneza oskarżają więzienie o zaniedbania

Według pozwu personel więzienia miał wiedzieć o zagrożeniu, ale mimo tego dopuścić do sytuacji, w której Tory Lanez i Santino Casio znaleźli się w bezpośrednim kontakcie.

Adwokaci rapera zarzucają również strażnikom zbyt wolną reakcję podczas ataku. Ich zdaniem funkcjonariusze nie wykorzystali dostępnych środków, które mogłyby szybciej zakończyć zdarzenie.

W pozwie wskazano również, że po ataku pracownicy więzienia mieli zatrzymać odręczne zeszyty Tory’ego Laneza zawierające teksty niepublikowanych utworów i nigdy ich nie zwrócić.

Kalifornia twierdzi, że pozew nie ma podstaw prawnych

CDCR w odpowiedzi na pozew przedstawił dwa główne argumenty. Pierwszy dotyczy ochrony wynikającej z przepisów federalnych, które – zdaniem władz – nie pozwalają pozywać stanowych agencji w tego typu sprawach.

Drugi argument opiera się na immunitecie wynikającym z 11. poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Kalifornia uważa, że chroni on agencję przed odpowiedzialnością zarówno na podstawie prawa federalnego, jak i stanowego.

Jeśli sąd przychyli się do argumentacji CDCR, sprawa Tory’ego Laneza może zostać zakończona jeszcze przed rozpoczęciem właściwego procesu.

Tory Lanez odbywa karę za sprawę Megan Thee Stallion

Tory Lanez przebywa w więzieniu po tym, jak został skazany w sprawie postrzelenia Megan Thee Stallion.

W grudniu 2022 roku ława przysięgłych uznała go za winnego trzech przestępstw, w tym napaści z użyciem półautomatycznej broni palnej. W sierpniu 2023 roku artysta został skazany na 10 lat pozbawienia wolności.

Obecnie raper walczy nie tylko o odszkodowanie, ale także o udowodnienie, że podczas pobytu w więzieniu nie zapewniono mu odpowiedniego bezpieczeństwa.